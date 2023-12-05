Özdağ, İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yineledi: "CHP ile ittifak yapılmaması doğru bir karar"

İYİ Parti GİK (Genel İdare Kurulu) toplantısında, CHP ile yerel seçimde ittifaka gidilmeyeceği kararı verildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin, CHP'nin iş birliği tekfilini reddetmesini değerlendirdi. İYİ Parti'ye ittifak çağrısını yineleyen Özdağ, "Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer iYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer iYİ Parti Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur ittifakına açık destek ile sonuçlanacaktır. Zafer Partisi’nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır. Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır.

"ZAFER-İYİ PARTİ İTTİFAKI YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAKTIR"

"Zafer Partisi’nin İYİ Parti'ye önerdiği seçim işbirliği Cumhur ittifakının seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır" diyen Özdağ, "Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır. AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Zafer Partisi anketlerde yüzde 6.5, İYİ Parti yüzde7.5 görünmektedir" diyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın yüzde 20’yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları ve karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır."