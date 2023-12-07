Akşener eski ortaklarına kapıyı tamamen kapattı: İttifak diye sundukları 'himaye tuzağı'

7 Aralık 2023 04:54 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 04:54

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ / ANKARA - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den gelen ittifak teklifinin, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından reddedilmesi sonrasında yapılan haberlere ve eleştirilere tepki gösterirken, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına da ağır sözlerle yüklendi.

Akşener “Sıfır toplamlı ittifak düzenine karşı başlattığımız kutlu mücadele artık yeni bir aşamaya geçtik. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz” dedi. Akşener konuşmasında, CHP yönetiminde bulunan büyükşehirleri hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti ittifakı ile alınan İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını topa tutan Akşener, İmamoğlu hakkında “Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Her seçimden önce Berlin’i, Paris’i vadediyorlar ancak Delhi’nin, Cakarta’nın kaosuna mahkûm ediyorlar” diye konuştu.

YAVAŞ'A GÖNDERME

İyi Parti lideri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da “Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş, erlere meydan görünür” sözleriyle gönderme yaptı. İmamoğlu ve Yavaş’a yönelik ithamların ardından İyi parti cephesinden yeni bir açıklama geldi: İddialar asılsızdır. Sözler bağlamından çıkartıldı.