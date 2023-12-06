İyi Parti, CHP'ye kapıyı kapattı, yerel seçim hesapları şaştı

6 Aralık 2023 03:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:40

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP ile yerel seçimlerde iş birliği yapmayı reddeden İyi Parti’de teşkilatlar kazan kaldırmaya hazırlanıyor. Özellikle Ankara ve İstanbul’daki ilçe başkanlarından bazılarının karara tepki göstererek istifa edecekleri belirtiliyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, CHP’nin teklifini Genel İdare Kuruluna götürmeden önce Ankara ve İstanbul teşkilatına sormuştu. Bu toplantılarda hem Ankara’da hem de İstanbul’da CHP ile iş birliği yapılması kararı çıkmıştı. Teşkilatların bu talebine rağmen, iş birliği önerisinin reddedilmesi tepki çekti. İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan “Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz. Muhakkak bir çözüm yolu bulmamız lazım” diyerek tepkisini dile getirdi. Yine, ittifak yapılmamasına itiraz ederek 7 Ekim’de istifa eden eski Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da “Teşkilat ve seçmeninden kopuk sadece ‘özü başına’ siyaset yapan tuzu kuru egosantrikler, küçük olsun bizim olsun mantıksızlığıyla partiyi yalnızlaştırmaya çalışanlar ne anlar iş birliğinden” dedi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti’nin kararı için “Saygı duyuyoruz” demekle yetindi.

“YÜREĞİM RAZI GELMİYOR”

İstanbul ve Ankara teşkilatları kaynarken ilk istifalar Kocaeli’nin Körfez ilçesinden geldi. Körfez Belediyesinin İyi Partili Meclis üyeleri Fevzi Canbaz, Ender Oğuz ve Arif Ersoy, partiyle yollarını ayırdı. Antalya’da da eski İl Başkanı Ahmet Aydın, İyi Parti’den istifa etti.

Bu arada, eski İyi Partili Aytun Çıray, Akşener’in blöf yaptığını öne sürdü. Çıray “Bu akşam telefonumu susturmayan CHP’liler, Doğruyolcular, Anaplılar ve İyi’liler... Biraz sabır. İsmet Paşa karar vermeden önce hiç olmazsa ayakkabılarının bağını çözer tekrar bağlarmış” yorumunu yaptı.

CHP ZORA GİRDİ

İyi Parti’nin iş birliğine yanaşmaması, HEDEP’in de kendi adayları ile seçime girme eğiliminde olduğunu açıklaması CHP’yi zora soktu. Yerel seçimlerde sadece Ankara ve İstanbul değil, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Muğla gibi büyükşehirlerde de her iki partinin desteğini almadan CHP’nin kazanmasının zorluğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca 2019’da İyi Parti ile yaptığı iş birliği nedeniyle CHP’nin kazandığı Kırşehir, Bilecik, Sinop ve Artvin gibi şehirlerde ipi Cumhur İttifakı’nın göğüsleyeceği belirtiliyor.

ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. İyi Parti’nin yerel seçimlerde ittifak yapmama kararını değerlendiren Özel, alınan karara saygılı olduklarını söyledi. Özel “Bütün örgütümüzden ve seçilmişlerimizden talebimiz şudur, eski dosttan düşman olmaz” dedi. CHP ile İyi Parti arasında bir sıkıntı olduğunun düşünülmemesi gerektiğini belirten Özel “Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. Bütün milletimize ittifak yapacağız” diye konuştu. Öte yandan Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihraç ettiği Tanju Özcan’ı, grup toplantısında alkışlattığı esnada bir CHP’linin memnuniyetsiz surat ifadesiyle yaptığı el hareketi olay oldu.

'YAKINLAŞMA' RAHATSIZLIĞI

İyi Parti GİK toplantısında, CHP lideri Özgür Özel’in, HEDEP ile yakınlaşmasının gündeme geldiği öğrenildi. Bazı kurmayların, Özel’in kurultaydaki konuşmasında Selahattin Demirtaş’a selam göndermesi, ardından bu partinin yöneticileriyle birlikte Türkiye karşıtlığı bilinen opera sanatçısı Pervin Chakar’ın konserine giderek elini öpmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ifade edildi.

DİKBAYIR’A İHRAÇ

Bu arada İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İyi Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihraç edildi. Parti kasasından 132 milyon liranın buharlaştığını öne süren Dikbayır’ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği de iddia edilmişti.