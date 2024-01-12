Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!

12 Ocak 2024 00:49 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 01:22

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT’de önemli açıkmalarda bulundu. Özdağ konuşmasında partisinin de bileşeni olduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİ İÇİN ÇALIŞAN BİRİ"

Geçtiğimiz aralık ayında CHP ile işbirliği mesajı veren Özdağ, Özgür Özel ile bazı konularda anlaşarak protokol imzalanırsa ittifak kurabileceklerini söylemişti. Özdağ, bugünkü açıklamasında ise "Özgür Özel, Zafer Partisi’nden nefret ediyor. Türkiye’nin bölünmesi için çalışan biri" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ DEM ÇİZGİSİNE TAŞIYOR"

CHP’den Zafer Partisi’ne büyük bir geçiş olduğunu söyleyen Özdağ, Özel'in CHP'yi de DEM çizgisine taşıdığını ifade etti.