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Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e zehir zemberek sözler!
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Yerel seçimlere sayılı günler kala Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'i adeta yaylım ateşine tuttu. “Özgür Özel, Zafer Partisi’nden nefret ediyor. Türkiye’nin bölünmesi için çalışan biri." diyen Ödağ, CHP’den de kendi partisine büyük bir geçiş olduğunu iddia etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT’de önemli açıkmalarda bulundu. Özdağ konuşmasında partisinin de bileşeni olduğu Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı.
"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİ İÇİN ÇALIŞAN BİRİ"
Geçtiğimiz aralık ayında CHP ile işbirliği mesajı veren Özdağ, Özgür Özel ile bazı konularda anlaşarak protokol imzalanırsa ittifak kurabileceklerini söylemişti. Özdağ, bugünkü açıklamasında ise "Özgür Özel, Zafer Partisi’nden nefret ediyor. Türkiye’nin bölünmesi için çalışan biri" ifadelerini kullandı.
"CHP'Yİ DEM ÇİZGİSİNE TAŞIYOR"
CHP’den Zafer Partisi’ne büyük bir geçiş olduğunu söyleyen Özdağ, Özel'in CHP'yi de DEM çizgisine taşıdığını ifade etti.
Oğan’ın adaylığı için partisi ve kendisi adına “amaç hasıl olduğunu” belirten Özdağ, "Üçüncü bir seçenek ortaya koyduk. Bu aday ben olabilirdim, ben aday olsaydım Sinan Oğan yine aday olacaktı. Çünkü karar vermişti. O zaman bu sinerji ortaya çıkmayacaktı. Ben geri adım attım bu sinerji ortaya çıktı. Bu sayede ikinci tura kaldı mı seçimler, kaldı. Bu sayede bizim açımızdan HDP belirleyici güç olmaktan çıktı mı, çıktı. Biz belirleyici güç olduk mu, olduk tamam." dedi.
Eğer Meclis’te Millet İttifakı çoğunluğu oluştursaydı, Sinan Oğan'ın da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyleyen ÖZdağ, "Oluşturmadığı için ve farklı nedenlerden dolayı kendisinin yapmış olduğu görüşmeler neticesinde bir başka karar aldı. Biz bunu tasvip etmedik, doğru bulmadık. Doğru bulmadığımızı da siyasetlerle ortaya koyduk.” dedi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi