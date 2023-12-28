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    Zafer Partisi'nden şok İBB adayı! Özdağ'ın görüştüğü isim dikkat çekmişti

    Yerel seçimlere 3 ay kala partiler bir bir adaylarını duyurmaya başladı. En çok merak edilen adaylar ise İstanbul'u yönetmeye talip olanlar oldu. CHP adayını Ekrem İmamoğlu olarak duyururken, AK Parti ve İYİ Parti henüz isim açıklamadı. Zafer Partisi'nde ise geçtiğimiz günlerde kritik bir görüşme yaşandı. Ümit Özdağ'ın görüştüğü eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu'nun Zafer Partisi'nin İBB Başkan adayı olacağı iddia edildi.

    Zafer Partisi&#039;nden şok İBB adayı! Özdağ&#039;ın görüştüğü isim dikkat çekmişti
    Politika Haberleri  / TGRT Haber

    Yerel seçimler için zaman daralırken, partiler aday ve ittifak çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye açık açık ittifak teklifinde bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kritik isimle görüşme sonrası İBB adayını belirlediği iddia edildi.

    GÖZLER İSTANBUL ADAYLARINDA

    O görüşme sonrası kulisler hareketlendi. Gözler partilerin büyükşehir adaylarına çevrilirken en çok merak edilen İstanbul adayları oldu. Zafer Partisi'nin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını belirlediği öne sürüldü.

    ÖZDAĞ'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

    Aralık ayının başında Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu ile görüşen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Genel merkezde uzun ve samimi bir Türkiye sohbeti gerçekleştirdik. Kendisine ziyareti için teşekkür ederim" demişti.

    ZAFER PARTİSİ'NİN İBB ADAYI BELLİ OLDU 

    Gazeteci İsmail Saymaz da bu görüşmeye işaret edip sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin İstanbul Belediye Başkan adayı olacak." dedi.

    AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

    1958 yılında Erzurum-Oltu’da doğan Azmi Karamahmutoğlu ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Oltu’da tamamladı. 1976 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu.

    Ülkücü hareketin önemli isimlerinden olan Karamahmutoğlu, 1978-1980 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 12 Eylül darbesi sonrası tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderilen Karamahmutoğlu, 1984 yılında tahliye edildikten sonra siyasete geri döndü.

    Azmi Karamahmutoğlu, siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) devam etti. 1991 yılında MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1999 yılında tekrar MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: TGRT Haber
    Ülkü OcaklarıZafer Partisi
    Haberler > Politika > Zafer Partisi'nden şok İBB adayı! Özdağ'ın görüştüğü isim dikkat çekmişti
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