Yeniden Refah, AK Parti ile kritik görüşmede 'Tek taraflı destek olmaz' dedi, şartını açıkladı

25 Ocak 2024 19:15 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 19:57

Yerel seçime sayılı günler kala AK Parti, Yeniden Refah Partisi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Pazartesi günü heyetler arası gerçekleştiren görüşmenin detaylarını YRP'li İstanbul Milletvekili Doğan Bekin anlattı. Milliyet'e konuşan Bekin, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5’in üzerinde olduğunu ve AK Parti’nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" belirtti.

"TEK TARAFLI DESTEK OLMAZ"

Son görüşmede AK Parti'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde YRP'nin desteğini istediğini belirten Bekin, "'Her şey tek taraflı olmaz’ dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, ‘zaman daralıyor’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar." diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

AK Parti'nin kendilerine belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu söyleyen Bekin, “Genel seçime başka bir partinin listesinden girmedik, belediye seçimlerine de başka partinin listesinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ ADAY AÇIKLAMALARIMIZ OLABİLİR"

AK Parti'nin 2019’da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini hatırlatan Bekin, iki büyük şehirde istedikleri bazı ilçeler olduğunu söylerek; "İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya’da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir." dedi.

Doğan Bekin, AK Parti’den en geç bu hafta içinde talepleri konusunda bir geri dönüş beklediklerini, kendileri adına ise son kararı Fatih Erbakan'ın vereceğini söyledi.