Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak iddialarını yalanladı: Henüz kararımızı vermedik
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile yerel seçim ittifakı yapıldığına yönelik iddiaları yalanladı. AK Parti'nin teklifinin değerlendirildiğini belirten Yeniden Refah, "Parti içindeki değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır" açıklamasını yaptı.
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile yerel seçimlere ilişkin ittifak yapıldığına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin teklifinin değerlendirildiğini ve henüz karar vermediklerini belirtti.
Yeniden Refah'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün bir kısım medyada yer alan Ak Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
"KARARI GENEL BAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"
Yeniden Refah Partimiz, Ak Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir. Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta; Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi