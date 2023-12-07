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    • Haberler > Politika > Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye destek şartını açıkladı! İstanbul için önerilen isim dikkat çekti

    Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye destek şartını açıkladı! İstanbul için önerilen isim dikkat çekti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeniden Refah Partisi, AK Parti&#039;ye destek şartını açıkladı! İstanbul için önerilen isim dikkat çekti
    Erbakan, Ak Parti, Cumhur Ittifakı, Tevfik Göksu

    Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Partiler ittifak görüşmelerini hızlandırdı. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin büyükşehirlerin hepsinde ortak adayla seçime gireceği konuşulurken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın ise İstanbul için şartlarını sunduğu ortaya çıktı. İstanbul'da bir ilçe talep eden Erbakan'ın İBB adaylığı için önerdiği isim dikkat çekti. İşte detaylar...

    Genel seçimlerden zaferle ayrılan Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı, İstanbul ve Ankara'yı yeniden AK Parti'ye bağlamak istiyor. Aday isimlerine yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bu ayın sonuna doğru çoğu adayın belli olması bekleniyor. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü bir adayla girmek isteyen Cumhur İttifakı'nın, Yeniden Refah Partisi ile birlikte adım atması bekleniyor. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye destek şartları da belli oldu. 

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde partinin genel başkanı Fatih Erbakan'la görüşüyor.

    İSTANBUL İÇİN ÖNERİLEN İSİM DİKKAT ÇEKTİ!

    Gazeteci Şaban Sevinç'in iddiasına göre, Erbakan'ın AK Parti'den İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu ve Sultanbeyli ya da Esenler'den birinin kendi partilerine bırakılmasını istediği öne sürüldü. Sevinç ayrıca, Erbakan'ın Göksu'nun kazanması durumunda İBB’de önemli bazı pozisyonların Yeniden Refah Partisi'ne verilmesini talep ettiğini de iddia etti.

    Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye destek şartını açıkladı! İstanbul için önerilen isim dikkat çekti

    KABUL EDİLMEZSE SEÇİME TEK GİRECEK

    Yeniden Refah Partisi'nin ilgili taleplerinin kabul edilmediği takdirde İBB ve tüm ilçelerde seçime kendi ismi altında gireceği belirtildi.

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