Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye destek şartını açıkladı! İstanbul için önerilen isim dikkat çekti

7 Aralık 2023 23:24 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 23:38

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Genel seçimlerden zaferle ayrılan Cumhur İttifakı'nda yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı, İstanbul ve Ankara'yı yeniden AK Parti'ye bağlamak istiyor. Aday isimlerine yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bu ayın sonuna doğru çoğu adayın belli olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına güçlü bir adayla girmek isteyen Cumhur İttifakı'nın, Yeniden Refah Partisi ile birlikte adım atması bekleniyor. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye destek şartları da belli oldu.

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Oynat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde partinin genel başkanı Fatih Erbakan'la görüşüyor.

İSTANBUL İÇİN ÖNERİLEN İSİM DİKKAT ÇEKTİ!

Gazeteci Şaban Sevinç'in iddiasına göre, Erbakan'ın AK Parti'den İBB adaylığı için Tevfik Göksu'yu ve Sultanbeyli ya da Esenler'den birinin kendi partilerine bırakılmasını istediği öne sürüldü. Sevinç ayrıca, Erbakan'ın Göksu'nun kazanması durumunda İBB’de önemli bazı pozisyonların Yeniden Refah Partisi'ne verilmesini talep ettiğini de iddia etti.

KABUL EDİLMEZSE SEÇİME TEK GİRECEK

Yeniden Refah Partisi'nin ilgili taleplerinin kabul edilmediği takdirde İBB ve tüm ilçelerde seçime kendi ismi altında gireceği belirtildi.