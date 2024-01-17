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    YSK detayları açıkladı: Parti ve adaylar için son gün 20 Şubat

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

     YSK’nin aday listelerine ilişkin kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Partiler ve adayların en geç 20 Şubat saat 17.00’ye kadar evraklarını ilgili seçim kurullarına teslim etmesi zorunlu olacak.

    YSK detayları açıkladı: Parti ve adaylar için son gün 20 Şubat
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Adayların seçilme yeterliliği incelemesi sonucunda, eksik belgelerin tamamlanması için yapılan bildirim üzerine siyasi partilerce belirlenen süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması hâlinde o seçim yeri için partiler eksik listeyle seçime katılabilecek. Seçilme yeterliliğiyle ilgili eksik belgeleri belirlenen sürede tamamlamayan bağımsız adaylar seçime katılamayacak. Bağımsız adaylar, adaylıktan vazgeçmeleri hâlinde emaneten yatırdıkları paraları iade alamayacak. 

    YSK’nin kararına göre, adaylıktan istifalar, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabilecek. Adaylar, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aynı usulle başvuru yapılabilecek, istifa, il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebilecek. Siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması hâlinde bunu tamamlayabilecek. Seçim takvimi kapsamında aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart’tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler ise tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmeleri hâlinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YskYerel SeçimParti
    Haberler > Politika > YSK detayları açıkladı: Parti ve adaylar için son gün 20 Şubat
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