YSK'den CHP'nin İstanbul İl Kongresi için yeni karar! Seçimde kimler oy kullanabilecek?

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince 2 Eylül'de İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılması adına Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna başvurmuştu.

Partinin İstanbul il başkanlığı adresinin değiştiği gerekçesiyle Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, seçime ilişkin işlere devam edilip edilmeyeceği yönünde YSK'den görüş istedi.

SARIYER 1. İLÇE SEÇİM KURULUNCA YÜRÜTÜLMESİNE HÜKMEDİLDİ

YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da yazılan yazı ile olağanüstü kongre sürecinin başlamış olduğunun anlaşılması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. maddesi gereği seçim işlerinin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunca yürütülmesine hükmetti.

KİM OY KULLANABİLECEK KİM KULLANAMAYACAK?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, X Hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nın CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresin'de kimlerin oy kullanabileceğini de belirlediğini söyledi.

Atik'in paylaşımı;

"1-) 8/10/2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresinde seçimle il yönetim kurulu ve disiplin kuruluna seçilip (aynı zamanda 38. Olağan İlçe Kongrelerinde seçilmiş delege olmayıp) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2/9/2025 tarihli ve 2025/254 Esas sayılı ara kararı ile tedbiren görevinden uzaklaştırılan il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına,

2-) İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2/9/2025 tarihli ve 2025/254 Esas sayılı ara kararı ile görevlendirilen geçici kurulun Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü Kongresinde tabii (doğal) delege sıfatıyla oy kullanamayacaklarına,

3-) 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılacak ilçe kongreleri ile seçilecek il delegelerinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Olağanüstü Kongresinde oy kullanamayacaklarına, karar verilmiştir."