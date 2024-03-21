Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ramazan Haberleri > Asırları aydınlatan kıvılcım Hendek... Eshâb-ı Kirâm kıramayacakları bir kayaya rastlar...

Asırları aydınlatan kıvılcım Hendek... Eshâb-ı Kirâm kıramayacakları bir kayaya rastlar...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Asırları aydınlatan kıvılcım Hendek... Eshâb-ı Kirâm kıramayacakları bir kayaya rastlar...

Ramazan Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Şu anda İran’ın, Kisra’nın sarayının Müslümanların eline geçtiğini, ganimetlerin Arabistan’a getirildiğini ve Kostantiniyye’nin [İstanbul’un] de fethedildiğini görüyorum. Onu fetheden kumandan ne güzel bir kumandan, onu fetheden asker ne güzel bir askerdir”

HAZIRLAYAN: ÖMER ÇETİN ENGİN / İLAHİYATÇI - Hendek Gazası... Resulullah aleyhisselamın şanlı eshabı, Alemlerin Efendisi’nin etrafında pervane gibi donerler. Onu memnun ve razı etmek icin buyuk fedakarlıklarla derin bir hendek kazmaktadırlar... Fakat o da ne? Oyle bir kayaya rastlarlar ki, balyozlar işlemez. Ne yapsalar olmaz. Kıramayınca Allahu tealanın Sevgilisine haber verirler. Zira bilirler ki Sevgili Peygamberimiz herkesten kuvvetlidir. Oyle kuvvetli ve cesurdurlar ki, Allah’ın Arslanı Hazret- i Ali (kerremallahu vecheh) bir gun şoyle der: “Biz savaşın en şiddetli anlarında Resulullah’a “sallallahu aleyhi ve sellem” sığınırdık. Hepimizden once duşmana O yaklaşırdı.”

KOSTANTİNİYYE...

---

Efendimiz teşrif ederler ve elindeki balyozla kayaya oyle vururlar ki, ortalığı aydınlatacak kadar kıvılcımlar ve ateşler sacılır. Ve bu sırada o suzme nur dudaklardan şu mujdeler dokulur: Şu anda İran’ın, Kisra’nın sarayının Muslumanların eline gectiğini, ganimetlerin Arabistan’a getirildiğini ve Kostantiniyye’nin [İstanbul’un] de fethedildiğini goruyorum. Onu fetheden kumandan ne guzel bir kumandan, onu fetheden asker ne guzel bir askerdir.

BU SEVGİYE DOYULMAZ...

---

İşte kalbini tutuşturan budur Eyyub Sultan’ımızın... Peygamber ovgusune mazhar olmak, o askerden olmak. Bu nasıl bir sevgidir ki, ikinci bir kula nasip olmayacak mihmandar olmak şerefi kendisine verilmişken, doymaz, doyamaz... Sevgilisinin bu iltifatına da kavuşmak ister mubarek. Sahi İstanbul’umuzu, bu mubarek toprakları nasıl bir zat şerefl endirmektedir... Buyukluğunu anlatmak, anlatabilmek, şu dar kelime kadrosuyla ifade etmek mumkun mudur?

BENİ HEMEN DEFNETMEYİN

---

Hicretin ellinci (m. 670) senesidir artık. Halife Hazret-i Muaviye (radıyallahu anh) da aynı aşkla doludur. İstanbul’un fethine karar verir ve bir ordu hazırlar. Mısır’a gelerek bizzat katıldığı ordu ile İstanbul onlerine kadar gelen Hazret-i Ebu Eyyub-i Ensari, carpışmalar sırasında hastalanır ve yatağa duşer. Hasta yatağından harbin seyrini takip eder. Ecelinin yaklaştığını hissetmektedir. Sevgilisinden ayrılık gunleri, yılları cok uzun olmuştur. Peygamber aşkıyla sanki gitmek icin sabırsızdır. Once şu hadis-i şerifi rivayet eder: Kostantiniyye’de kalenin yanında bir recul-i salih defn olunacaktır... Sonra da vasiyetini acıklar... (Devam edecek)

Düzenleyen:  - Ramazan Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ebû Eyyûb-el Ensâr'i (radıyallahü anh) -5- Kalbinde yanan sır! Bu büyük Sahâbi faziletlerle doludur - Ramazan HaberleriKalbinde yanan sır!İlk gün eve gelenler arasında Yahudi Alimi Abdullah Bin Selâm da vardır! Bir bakış yeter - Ramazan Haberleriİlk gün eve gelenler arasında Yahudi Alimi Abdullah Bin Selâm da vardır! Bir bakış yeterKâinatın sultanı Medine’ye varır, büyük buluşma yaşanır: Ağlatan vuslat - Ramazan HaberleriKâinatın sultanı Medine’ye varır, büyük buluşma yaşanır: Ağlatan vuslatAy doğdu üzerimize, kâinatın sultanı gittikçe yaklaşmaktadır! Ebû Eyyûb-el Ensârî (radıyallahü anh) -2- - Ramazan HaberleriAy doğdu üzerimize, kâinatın sultanı gittikçe yaklaşmaktadır! Ebû Eyyûb-el Ensârî (radıyallahü anh) -2-O bizim sultanımız! Ebû Eyyûb-El Ensârî (Radıyallahü Anh) -1 - Ramazan HaberleriO bizim sultanımız! Ebû Eyyûb-El Ensârî (Radıyallahü Anh) -1Fethü’l-Fütûh Nihavend Gazası: Hazret-i Ömer “Nihavend’i kazandık ama Nu’mân’ı kaybettik” der ve gözyaşlarını tutamaz - Ramazan HaberleriFethü’l-Fütûh Nihavend Gazası: Hazret-i Ömer “Nihavend’i kazandık ama Nu’mân’ı kaybettik” der ve gözyaşlarını tutamazMeşhur komutan Rüstem’i hayrette bırakan cevap: Biz şehadet için yaşarız - Ramazan HaberleriMeşhur komutan Rüstem’i hayrette bırakan cevap: Biz şehadet için yaşarızAbdullah Bin Mes’ûd... O kadar zayıftılar ki - Ramazan HaberleriAbdullah Bin Mes’ûd... O kadar zayıftılar kiİşte İran toprağı... Hazret-İ Ömer görüşme için bir heyet seçer, başına da Nu’mân Bin Mukarrîn’i koyar - Ramazan Haberleriİşte İran toprağı... Hazret-İ Ömer görüşme için bir heyet seçer, başına da Nu’mân Bin Mukarrîn’i koyarİslâm’da ilk şehit hatun: Sümeyye binti Habbat (Radıyallahü Anha) - Ramazan Haberleriİslâm’da ilk şehit hatun: Sümeyye binti Habbat (Radıyallahü Anha)
Sonraki Haber Yükleniyor...