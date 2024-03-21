Asırları aydınlatan kıvılcım Hendek... Eshâb-ı Kirâm kıramayacakları bir kayaya rastlar...

“Şu anda İran’ın, Kisra’nın sarayının Müslümanların eline geçtiğini, ganimetlerin Arabistan’a getirildiğini ve Kostantiniyye’nin [İstanbul’un] de fethedildiğini görüyorum. Onu fetheden kumandan ne güzel bir kumandan, onu fetheden asker ne güzel bir askerdir”

HAZIRLAYAN: ÖMER ÇETİN ENGİN / İLAHİYATÇI - Hendek Gazası... Resulullah aleyhisselamın şanlı eshabı, Alemlerin Efendisi’nin etrafında pervane gibi donerler. Onu memnun ve razı etmek icin buyuk fedakarlıklarla derin bir hendek kazmaktadırlar... Fakat o da ne? Oyle bir kayaya rastlarlar ki, balyozlar işlemez. Ne yapsalar olmaz. Kıramayınca Allahu tealanın Sevgilisine haber verirler. Zira bilirler ki Sevgili Peygamberimiz herkesten kuvvetlidir. Oyle kuvvetli ve cesurdurlar ki, Allah’ın Arslanı Hazret- i Ali (kerremallahu vecheh) bir gun şoyle der: “Biz savaşın en şiddetli anlarında Resulullah’a “sallallahu aleyhi ve sellem” sığınırdık. Hepimizden once duşmana O yaklaşırdı.”

KOSTANTİNİYYE...

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Efendimiz teşrif ederler ve elindeki balyozla kayaya oyle vururlar ki, ortalığı aydınlatacak kadar kıvılcımlar ve ateşler sacılır. Ve bu sırada o suzme nur dudaklardan şu mujdeler dokulur: Şu anda İran’ın, Kisra’nın sarayının Muslumanların eline gectiğini, ganimetlerin Arabistan’a getirildiğini ve Kostantiniyye’nin [İstanbul’un] de fethedildiğini goruyorum. Onu fetheden kumandan ne guzel bir kumandan, onu fetheden asker ne guzel bir askerdir.

BU SEVGİYE DOYULMAZ...

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İşte kalbini tutuşturan budur Eyyub Sultan’ımızın... Peygamber ovgusune mazhar olmak, o askerden olmak. Bu nasıl bir sevgidir ki, ikinci bir kula nasip olmayacak mihmandar olmak şerefi kendisine verilmişken, doymaz, doyamaz... Sevgilisinin bu iltifatına da kavuşmak ister mubarek. Sahi İstanbul’umuzu, bu mubarek toprakları nasıl bir zat şerefl endirmektedir... Buyukluğunu anlatmak, anlatabilmek, şu dar kelime kadrosuyla ifade etmek mumkun mudur?

BENİ HEMEN DEFNETMEYİN

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Hicretin ellinci (m. 670) senesidir artık. Halife Hazret-i Muaviye (radıyallahu anh) da aynı aşkla doludur. İstanbul’un fethine karar verir ve bir ordu hazırlar. Mısır’a gelerek bizzat katıldığı ordu ile İstanbul onlerine kadar gelen Hazret-i Ebu Eyyub-i Ensari, carpışmalar sırasında hastalanır ve yatağa duşer. Hasta yatağından harbin seyrini takip eder. Ecelinin yaklaştığını hissetmektedir. Sevgilisinden ayrılık gunleri, yılları cok uzun olmuştur. Peygamber aşkıyla sanki gitmek icin sabırsızdır. Once şu hadis-i şerifi rivayet eder: Kostantiniyye’de kalenin yanında bir recul-i salih defn olunacaktır... Sonra da vasiyetini acıklar... (Devam edecek)