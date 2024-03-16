O bizim sultanımız! Ebû Eyyûb-El Ensârî (Radıyallahü Anh) -1

Mahşer günü sancak açacak ve İstanbul’da yatan müminleri dirilişten sonra o sancak altında mahşer meydanına götürecektir...

Habibullah... Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi ve sellem) Allahü teâlânın sevgilisidir... Öyle bir sevgili ki kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Cenâb-ı Hak en kıymetli, en sevdiği kuluna ve sevgilisine yardım edeni, hizmet edeni elbet rızasına, sevgisine ulaştırır... Elbette o gönüllere sultan olur... Asırlar geçse de...

ÖRÜMCEK AĞINDAKİ GÜVERCİN

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Hicret... Allah Resûlü ve Ebû Bekr-i Sıddık (radıyallahü anh) Sevr Mağarası’na girdiklerinde müşrikler iz süre süre o mağaranın kapısına kadar gelirler... Rabbimizin kudretiyle bir örümcek o kapıyı derhâl ağıyla örer... O ağın üzerine de iki güvercin hemen gelir ve yuva yapar... Müşrikler bütün izler mağarayı işaret etmesine rağmen, “Olamaz” derler... “Eğer içeride olsalardı ağ bozulmuş olurdu, bu güvercinler de kaçışırlardı...” Çeker giderler...

Her şeye kadir olan Cenâb-ı Hak, Sevgilisiyle O’nun dostunu ince bir örümcek ağıyla ve bu iki güvercinle korur... İşte sevgilisinin korunmasına sebep oldular diye Allahü teâlâ bu güvercinlere Kâbe civarında yuva nasip eder... Nesiller boyu asırlarca burada çoğalır, yaşarlar...

MİHMANDAR...

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Güvercinler bu hizmeti karşılığında özel ikrama kavuşurlar... Ebû Eyyûb-el Ensârî (radıyallahü anh) bu durumda nasıl bir şerefe kavuşmuştur, düşünmeli... Zira ol güzeller güzelini yedi ay evinde misafi r etmiştir... Mihmândâr-ı Resûlullah... Bu şeref gelmiş geçmiş insanlık içinde ikinci bir kula nasip olmamıştır... Ve bu sultan şu anda İstanbul’da yatmaktadır... Mahşer günü sancak açacak ve İstanbul’da yatan müminleri dirilişten sonra o sancak altında mahşer meydanına götürecektir...

KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR...

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Hayatını derinlemesine öğrenmeli bu zatların. İyi tanımalı... İyi tanımalı ki bu tanımayla onlara olan muhabbet artar. Bu muhabbetle kalplerimize feyzleri yağar. Peygamberler Sultanı “Kişi sevdiği ile beraberdir” buyurdular... Böyle büyükleri tanıyarak onlara olan sevginin artması ahirette şefaatlerine kavuşmaya ve onlarla beraber olmaya sebeptir... Bu birkaç bölüm sürecek yazı dizimizi de kıymetli okuyucularımızın bu nimete kavuşması için hazırladık.

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Asıl adı Hâlid bin Zeyd... Yani babasının ismi Zeyd, dedesinin ismi Kelîb, onun babasının ismi Salebe... Annesinin adı ise Hind binti Rebi’a... Yani Rebi’a kızı Hind... Medîneli eshabın en büyüklerindendir. Gerek babası, gerekse ana tarafı, Hazrec kolundandırlar. Kendisi Neccâroğulları kabîlesinin reisi idi. Birçok savaşta sancaktarlık da yaptı. Bu sebeple Sancaktar-ı Resûlullah diye de tanındı. Sevgili Peygamberimizin öz dedesi Abdülmuttalib’in ana tarafı, Neccâroğulları’na mensup idi. Bu yüzden bu kabîle, Efendimizin dayıları olurlar.

700 YILLIK EV

Medine’de doğduğu ve oturduğu evin hikâyesi ilginçtir... Zira 700 sene önce Melik Tübbe tarafından yaptırılır... Bu zat Yemen’den gelmiş ve İbrahim aleyhhiselâm dininde bir mümindir. Devrinin âlimlerinden Efendimizin gelip Medine’ye yerleşeceğini öğrenir. Bu nasipli mümin bir umut ‘Ol güzeli’ görmek için Medine’ye gelir ve Efendimiz için evler yaptırır... 7 asır önce Allah’ın Resûlüne hizmetle yanmaktadır... Fakat ömrü yetmez ve peygamberimize iman ettiğini bildiren bir mektup bırakır... Sonra da asıl âleme göç eder... İşte peygamberler sultanının Medine’de kaldığı ev bu evlerden biri olacaktır. Yani muradına erer Melik Tübbe. O ev Eyyûb Sultan’ın doğduğu ve büyüdüğü evdir... (Devam edecek)