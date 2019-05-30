Aylık İmsakiye
İstanbul İftara kalan zaman 20:36:00
20:36:00
  • İmsak 03:14
  • Güneş 05:28
  • Öğle 13:13
  • İkindi 17:12
  • Akşam 20:36
  • Yatsı 22:33
25 Ramazan 1440
30 Mayıs 2019 Perşembe
  3. Eğer kanı yere damlasaydı...

Eğer kanı yere damlasaydı...

Eğer kanı yere damlasaydı...

Uhud… Öyle bir an ki, Eshab-ı kiram iki ateş arasında kalmış… Resulullah ‘sallallahü aleyhi ve sellem’ o anı, “Uhud’da öyle bir an oldu ki. Sağımda Cebrail, solumda Talha bin Ubeydullah’dan başka kimsenin bulunmadığını gördüm” diye tarif buyuruyorlar.

İşte o anda bir düşman uzaktan taş atıyor, Allah’ın Sevgilisi’nin temizler temizi yüzüne… Taş ribaiyye dişini şehit ediyor… İbni Kamia denen alçak da gelip kılıcıyla vuruyor Rabb’imizin Habibinin pak yüzüne… Başlarındaki miğferin halkası mübarek yanağına batıyor… Darbenin etkisiyle yanları üzere bir çukura doğru düşüyorlar…
Allahü teala, Cebrail aleyhisselâma, “Hemen yetiş… Habibimin kanı yere damlamasın” buyuruyor…
Yüce melek o anda 4. kat göktedir. Hemen yetişir. Kanadını Âlemlerin Efendisinin yüzünün altına serer. Ve der ki, “Ya Resulallah. Bir damla kanın yere damlasaydı, kıyamete kadar yerde tek ot bitmezdi.”
Eshab-ı kiramın aklı başından gidiyor Sevgili ve Şanlı Peygamberimizi böyle görünce… Hemen yanına yetişiyorlar… O tatlı yüzü kanlar içinde görünce ciğerleri yırtılıyor… “Ya Resulallah, size bunu yapanlara ne olur beddua edin” diye yalvarıyorlar…
Yüce Peygamber açıyor ellerini, “Ya Rabbi… Kavmimi affet, bilmiyorlar” duasında bulunuyorlar…
Ah ki ne ah... Başta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere İslamiyet bize ne acılarla, ne çilelerle geldi...
Ne mutlu o büyüklere sırılsıklam aşık olana, yollarından gidene… Çünkü ‘Kişi sevdiği ile beraberdir…’
Ömer Çetin Engin (İlahiyatçı Yazar)

30.05.2019 - 06:49

Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi

Tavuk Yahni tarifi haberimizde... Detay

HASAN YAVAŞ İLE
SAHUR VAKTİ
RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN
02:00'DE TGRT HABER'DE
PROF.DR.
RAMAZAN AYVALLI İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA İÇİ
19:30'DA TGRT HABER'DE
VEHBİ TÜLEK İLE
İFTARA DOĞRU
RAMAZAN BOYUNCA HAFTA SONU
19:30'DA TGRT HABER'DE
Oruç kefareti için
Ramazan Orucu bahsi Dinlemek için tıklayın...
Video
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Video
Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor: Sebebi çok şaşırtacak
Video
İçinde yağ olmayan şerbetli tatlı ekmek kadayıfı
Oruç ve Ramazan
Günün Yemeği
Tavuk Yahni Nasıl Yapılır? Tavuklu Yahni Tarifi
Tavuk Yahni tarifi haberimizde.....