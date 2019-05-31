Pamuk gibi bir kalp...

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük veli Bayezîd-i Bistâmi ‘kuddise sirrehül aziz’ hazretlerine zamanın kutbunun bir demirci olduğu ilham edilir.

Büyük veli Bayezîd-i Bistâmi ‘kuddise sirrehül aziz’ hazretlerine zamanın kutbunun bir demirci olduğu ilham edilir. Yaşadığı yer bildirilir ve ziyarete gitmesi istenir. Mübarek, gider demircinin dükkânına… Kendini belli etmez ve biraz oturup istirahat etmek istediğini söyler. Maksadı demircide sıra dışı bir özellik görmektir. Nasıl yüksek derecelere kavuştuğunu anlatan bir özellik… Adam gelen giden müşterilerle ilgilenir… Büyük veli hiçbir farklı özellik göremez. Tam ayrılırken teşekkür eder ve bir derdi olup olmadığını sorar… Demirci “Benim öyle bir derdim var ki, sen çözemezsin” der. Bayezîd hazretleri aradığı şeyi bulacağını hisseder ve sorar: Söyle nedir derdin?

Demirci “Bu kadar insan nasıl cehenneme girecek? O azaba nasıl dayanacaklar” der ve hüngür hüngür ağlamaya başlar.

Büyük veli biraz daha açmak ister demirciyi ve şunları söyler: Allahü teala dinini bildirdi. Neye mükâfat vereceğini, neye azap edeceğini de bildirdi. İnsanlar buna uymuyorsa cezayı kabul ediyorlar demektir. Bundan sana ne!..

Demircinin ızdırabı artar bu sözler üzerine… Ve şu muazzam karşılığı verir: Öyle demeyiniz Efendi’m. Benim hamurumu şefkat suyuyla yoğurmuşlar. Ben bu dertten ancak bütün o insanların cehenneme girmemesi, onların yerine benim cehenneme atılmamla kurtulurum…

Bayezîd-i Bistâmi aradığını bulmuştur. Hayranlıkla bakar mübareğe… Kendini tanıtır. Demirci ellerine kapanır. Büyük veli bu hadise üzerine dostlarına şunu söyler: Anladım ki, kutupların Muhammed aleyhisselâmın kalbine apayrı bir bağlılığı var… Bu zat derecesini bilmiyordu. Kendisine söyledim. Namazda okunacak sûrelerden fazla sûre de bilmiyordu. Öğrettim… Ama ben de onun yanında 40 yılda kavuşamadığım derecelere kavuştum.

Ömer Çetin Engin (İlahiyatçı Yazar)

Zikretmek, Allah’tan başka şeylerin sevgisini, onlara düşkün olmağı kalpten çıkarmak içindir. Hadis-i şerifte “Zikrederek, kalplerinin yükünü hafifletenlerin yolunda olun!” buyuruldu. Bunun için “Allah’a, Allahü tealanın sevgisine kavuşmak için, kalbin mahlûklara olan bağlantılarını kesmek, onu dünya zevklerine düşkün olmaktan kurtarmak lazımdır. Kalbi kurtarmak için de, zikirden daha faydalı bir ilaç yoktur” demişlerdir.