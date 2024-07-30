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1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü! Öksürük deyip geçmeyin

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1970&#039;lerin hastalığı boğmaca geri döndü! Öksürük deyip geçmeyin

Sağlık Haberleri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1970'lerin salgın hastalığı boğmacanın geri döndüğünü söyleyip özellikle anne adaylarını uyardı. Ceyhan hastalığın Avrupa'yı da alarma geçirdiğini, tek çarenin aşı olduğunu söyleyip öksürüğün ilerledikçe daha zor bir hal aldığını aktardı. 

Boğmaca 2024'te hortladı. 1970'lerin hastalığı hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, nöbetler şeklinde gelen boğmacada çocukların sürekli öksürmediğini fakat kusma, şiddetli terlemenin belirtiler arasında olduğunu özellikle belirtti.

Ekol TV'de değerlendirmelerini paylaşan Ceyhan, derin nefes alma şeklinde ortaya çıkan öksürük nöbetlerinin boğmacaya dönüşebileceğini belirtip anne ve babaları uyardı:

"Nöbetler şeklinde gelir boğmaca, çocuk sürekli öksürmez. Çocuk morarır, uzun sürerse de kusar. Belirtileri şiddetli öksürük, kusma ve terleme!'

AVRUPA ALARMDA

Solunum yolları enfeksiyonu olarak da bilinen boğmacanın septomları daha uzun sürüyor. 0 ile 6 yaş arasındaki çocukları etkileyen boğmaca Avrupa'yı da alarma geçirdi. 2023 yılında dünya genelinde 25 bin olan vaka sayısı, 2024'ün ilk 3 ayında 32 bin oldu.

TEK BİR ÇARESİ VAR

Sadece Temmuz ayında İngiltere'de 8 bebek, Fransa'da ise toplam 17 kişi boğmaca nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de ise hayatını kaybeden kişi sayısıyla ilgili resmi bir açıklama yok.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, boğmacanın bir virüs değil bir bakteri olduğunu bu nedenle aşının tek çare olduğunu aktardı.

ÖKSÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN

Özellikle anne adaylarına, bebeklerine, bebek bakımını üstlenen yetişkinlere aşı öneriliyor. Boğmaca konusunda uzman bir doktordan yardım alıp, süreci yakından takip ettirmek en doğrusu. Öksürük nöbetleri şeklinde başlayan hastalık ilerledikçe daha zor bir hale geliyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
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