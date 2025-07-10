2 kiloluk kafa 12 kilo oluyor... Dijital çağın hastalığı salgına dönüştü!

Uzun süre öne eğik şekilde ekran kullanımı, boyun ve sırt omurlarına dengesiz oranda ağır bir yük bindiriyor. Bunun sonucunda baş ağrısı, kas gerginliği, karıncalanma-uyuşma, boyun ve omurga ağrısı, uzun dönemde ise kamburluk görülüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - kulların yaz tatiline girmesiyle birlikte gençlerin ekran kullanım süreleri arttı. Aşırı ekran kullanımı daha önce olmayan yeni gizemli hastalıkların tıp literatürüne katılmasına sebep oluyor. Bunlardan biri de ‘Text Neck’ yani ‘Metin Boynu Sendromu’. Teknolojik cihazların uzun süreli ve hatalı bir duruş pozisyonunda kullanımının özellikle genç popülasyonda “metin boynu sendromu”nun görülme sıklığını artırıyor. Uzmanlar, bu sendromun öğrenciler ve beyaz yakalılar arasında çok yaygın olduğuna dikkat çekiyor.

2 KİLOLUK KAFA 12 KİLO OLUYOR

Akıllı telefon veya bilgisayar ekranlarına bakarken başın uzun süre aşağı doğru eğilmesiyle oluşan bir rahatsızlık olan ‘metin boynu’, dijital çağın giderek artan bir hastalığıdır. Telefonlarımıza uzun süre bakmak, boyun bağlarını zayıflatır, aşırı gerer ve metin boynuna yol açar. Başımız ağırdır ve baş öne/bükük pozisyonda ne kadar uzun süre tutulursa, bu bağlar üzerindeki baskı o kadar artar. Uzmanlara göre, bir kişi başını 40 derecelik bir açıyla öne doğru eğdiğinde, ortalama 2 kilogram olan başın ağırlığı 6 kat artarak yaklaşık 12 kilograma ulaşır. Dolayısıyla omurga üzerine sürekli olarak 12 kilogramlık bir basınç uygulanır. Bu basınç, kasları, bağları ve omurga disklerini etkiliyor.

GENÇLERDE BOYUN FITIĞI ARTTI

Günümüzde beyaz yakalı çalışanların ve öğrencilerin en sık dile getirdiği şikâyetlerin kas gerginliği, uyuşma, boyun ve omurga ağrısı olduğunu söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Elif Elçin Dereli “Tıbbi adıyla ‘Text Neck’ sendromu artık son derece yaygın bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Uzun süre başın öne eğik şekilde (özellikle telefona bakarken) durmak boyundaki omurga diziliminin değişmesine, vücut mekaniğinin bozulmasına ve genç yaşta dejeneratif disk hastalıklarının başlamasına sebep olur. Bu durum, boyun kaslarında aşırı yüklenmeye, disklerde baskıya, kas spazmlarına, baş ve boyun ağrısına ve hatta ileri vakalarda sinir kökü basılarına ve fıtıklaşmalara sebep olabilir” dedi.

DEPRESYONA DA SEBEP OLUYOR

>>Özellikle sırtın üst kısmında ve boyunda, kafatası tabanında kas gerginliği ve ağrı hissi.

>> Omuzlarda gerginlik, baş ağrısı ve boyun ağrısı.

>> Sırtta, kollarda, parmaklarda, ellerde, bileklerde ve dirseklerde ağrı. Bazı hastalar ayrıca üst ekstremitelerinde uyuşma ve karıncalanma da fark edebilir.

>> Ruh hâli bozuklukları, anksiyete, depresyon, stres, duyguları ifade edememe...

YÜRÜRKEN MESAJLAŞMAK EN KÖTÜSÜ

>>Haziran 2024’te tıp öğrencileri ile yapılan bir çalışmada günde dört saatten fazla akıllı telefonda vakit geçirme geçmişi olanlara ‘metin boynu sendromu’ teşhisi kondu. Bu öğrenciler içinde, en kötü belirtilerin kadınlarda, fazla kilolu olanlarda, sağ elini kullananlarda ve dört veya daha fazla dijital (bilgisayar, tablet, telefon vb.) cihaz kullananlarda, düşük fiziksel aktivite seviyelerine sahip olanlarda ve günde üç saatten fazla oturarak geçirenlerde bulunduğu tespit edildi.

>> Ağustos 2021’de yapılan bir ergonomik çalışma yürürken iki elle mesajlaşmanın boyun kaslarına zarar veren bir hareket olduğu gösterildi. Çünkü yürürken yürüme hızından bağımsız olarak boyuna daha fazla yük bindiriyoruz.

DURUŞ BOZUKLUĞU DÜZELTİLMEZSE KAMBURLUK OLUŞUR

>> Çocukluk çağında başlayan, tedbir alınmamış, düzeltilmeyen duruş bozukluklarının zamanla kalıcı hâle gelebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Elif Elçin Dereli “En sık karşılaşılan problem, başın öne eğik pozisyonunun kronikleşmesiyle boyun düzleşmesinin yaşanmasıdır. Uzun vadede kas gerginliklerı, baş - boyun ağrıları ve omurga disk problemleri görülebilir. Kifoz dediğimiz kamburluk gibi problemler de gelişebilir. Kifoza bağlı olarak omurgada sırt bölgesinde artan eğrilik, sırt ağrısı, nefes alma kapasitesinde azalma gibi sorunlara yol açabilir. Özellikle asimetrik duruş alışkanlıkları da çocukta skolyoz riskini artırır” açıklamasını yaptı. Prof. Dr. Dereli, omuz ve bel ağrısı, çene problemleri, görme sorunlarının da duruş bozukluklarına eşlik edebilen sorunlar olduğunu söyledi.