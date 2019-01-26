Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kışın tüketilen su miktarının yazın tüketilenle aynı olması gerektiğine dikkat çeken Dr. Uzel “Susamasanız bile günde en az 2-2,5 litre su için. Su vücuttan toksin atılmasına yardımcı olur. Her ne kadar bazı sağlık problemlerinin sebebi doğrudan su kaybına bağlanmasa da stres, uyku hâli, dalgınlık, baş ağrısı, unutkanlık, gerginlik gibi hayat kalitesini olumsuz etkileyen durumlar da su kaybından kaynaklanır. Kışın en şikâyet ettiğimiz durumlar olan el ve ayaklarda üşüme, sık idrara çıkmanın da sebeplerinden biri az su içmektir” dedi.