Sıfır beden tutkusu erken doğum sebebi! Zayıf kalmak isteyen anne bebeğinin sağlığıyla oynuyor

Türkiye’de 10 bebekten biri prematüre doğuyor. Bunun sebeplerinden biri geç evlilik diğeri sıfır beden... Prematüre bebeklerde zekâ geriliği, hareket bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve kalıcı hasarlar daha fazla görülüyor

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Otuz yedinci gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklerin prematüre bebek olduğunu söyleyen Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, “Her 10 bebekten biri prematüre olarak doğuyor. Prematüre doğum bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bebek sağlığı için çok önemli bir risk. Özellikle 28 haftadan önce doğan bebeklerde zekâ geriliği, serebral palsi, davranış problemleri ve öğrenme güçlüğü daha sık görülüyor” dedi.

DAHA SIKI TAKİP EDİLMELİ

Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi’nde Konuşan Prof. Dr. Koç, “Erken doğan bebekler zamanında doğanlara göre daha çok büyük sağlık problemleri yaşar. Gelişimleri de diğer bebeklere göre daha yavaştır. Bu nedenle prematüre bebekler daha sık aralıklarla, daha uzun süreli ve multidisipliner olarak takip edilmelidir. Özellikle, göz, akciğer sağlığı ve beyin gelişiminin sıkı izlenmesi çok önemlidir” diye anlattı.

500 GRAMLIK KAHRAMANLAR HAYATA TUTUNUYOR

Türk Neonoloji Derneği olarak prematüre bebeklerin sağ kalımlarının artırılması ve bebeklerde görülebilecek sorunların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Koç, prematüre doğum başta olmak üzere riskli gebelerin doğumlarını yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu merkezlerde yapılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Koç geçmiş yıllara oranla yüksel teknoloji ile donatılmış yoğun bakımlar ve özenli bakım sayesi de düşük doğum haftalı bebeklerin yaşama şanslarının daha çok olduğunu ifade ederek, “Geçmişte 2 kilonun altındaki bebeklerin yaşaması başarı olarak görülürken, bugün 500-600 gramlık bebeklerin hayata tutunması mümkün oluyor” dedi.

ANNELER KİLO ALMAK İSTEMİYOR

Son dönemde özellikle doğurganlık yaşındaki gençler arasında sıfır beden algısının artmış olmasının genç kadınların erken doğum riskini tetiklediğini belirten Prof. Dr. Esin Koç, “Gebeliğin son döneminde annenin geçirdiği enfeksiyonlar; özellikle idrar yolları enfeksiyonu, gebeliğin geç yaşlara kayması ve bunlara bağlı olarak gebelikte ani ortaya çıkan yüksek tansiyon, diyabet gibi faktörler prematüre doğum oranlarını arttırıyor. Genç kızlarımız arasında yaygınlaşan çok zayıf olma çabasının hamilelikte de sürdürülmesi bebeğin erken doğmasına ya da düşüklere sebep oluyor. Hamilelikte annenin dengeli beslenmesi gerekir. Zayıf kalmak ya da şişmanlamak için yetersiz beslenmek bebeğin sağlığını riske atar” diye konuştu.

ANNESİNİ HİSSEDEN BEBEK HAYATA DAHA SIKI BAĞLANIYOR

Çok küçük doğan prematüre bebeklerin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde uzun süre kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Esin Koç, bu bebeklerin anneleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için Türk Neonatoloji Derneği tarafından özel projeler hazırladıklarını söyledi. Prof. Dr. Esin Koç, annesiyle temas eden bebeklerin gelişimlerinin daha çabuk olduğunu belirterek, “Prematüre yoğun bakım sürecinde bebeklerin özellikle de anneleriyle birlikte daha fazla vakit geçirmelerinin, annelerinin göğsünde ‘Ten Tene Temasla’ büyümeleri bu bebeklerin yaşama şansını, nörolojik gelişimlerini iyileştirip, anne sütü alma oranlarını arttırırken, bu bebekler için çok önemli bir sorun olan enfeksiyon oranlarını da azaltmaktadır” dedi.

TIP ÖĞRENCİSİ YENİ DOĞANCI OLMAK İSTEMİYOR

1960’larda yeni doğan dört bebekten birinin kaybedildiğini söyleyen Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Bülbül, “Günümüzde bu doğumdan sonra ilk 1 ay içinde kaybedilen bebeklerin oranı binde 5’e düştü. Türkiye yeni doğan yoğun bakım ve prematüre bebeklerin hayatta kalması açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Bunu tecrübeli yeni doğan uzmanlarına borçluyuz. Ancak son yıllardaki olumsuz şartlar yüzünden hem çocuk hastalıkları hem de yeni doğan uzmanlıkları tercih edilmeyen alanlar oldu. Geldiğimiz bu başarılı noktanın kaybedilmemesi gerekir” dedi.

AŞI İÇİN BEKLEMEYİN

Aşılamanın zamanında doğan bebekler kadar prematüreler için de çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Esin Koç, “Prematüre bebekler daha küçük olduğu için aileler aşı yaptırmak istemiyor. Ancak onların da aşıları diğer bebekler gibi zamanında yapılmalıdır. Özellikle yenidoğana yapılması gereken K vitamini aşısı hakkında çıkan spekülasyonlar, bebeklerin kanama ile kaybedilmesine ya da kalıcı hasarlara yol açabiliyor” diye konuştu.

COVİD SÜRECİNDE DÜNYADA PREMATÜRE DOĞUMLAR AZALDI

Annenin stresinin de erken doğuma sebep olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esin Koç “Bunu en açık şekilde Covid döneminde gördük. Özellikle gelişmiş ülkelerde prematüre doğum sayıları azaldı çünkü iş trafik ve günlük hayat stresinden uzak kalan, temiz havada yaşayan, evde daha iyi beslenen anneler daha az erken doğum yaptı. Ancak buna karşılık gelişmemiş ülkelerde prematüre doğum oranları arttı. Bunun da nedeni zaten iyi olmayan sağlık sisteminde gebelerin iyi izlenmemesi, enfeksiyonlar, yeterli beslenmeme erken doğum sayısını artırdı” dedi.