Uzmanından uyarı: Hamilelikte kayıp yaşamamak için ilk 3 aya dikkat!

18 Aralık 2023 12:40 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:41

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gebeliğin uzun süreli bir yolculuk olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hakan Çoksüer, gebeliğin ilk 3 ayında beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi. Ne yenmesi ve ne yenmemesi gerektiğinin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çoksüer, ilk 3 ayda bebeğin organ gelişimi için bunlara dikkat edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

DOKTOR ÖNERİSİ DIŞINDA İLAÇ ALINMAMALI

“Bu dönemde yaptığımız en ufak bir yanlış, bebeğin engelli doğmasına neden olabilmektedir” diyen Çoksüer, “Gebeliğin ilk 3 ayında doktor kontrolü dışında kesinlikle ilaç kullanımı olmaması gerekiyor. Özelikle antibiyotik kullanımından uzak durmak lazım. Ya da nezle, grip gibi çok sık görülen hastalılar nedeniyle çok sık ilaç kullanmaktan kesinlikle bunlardan uzak durmak lazım. Kadınlarımız mümkün olduğu kadar saç boyalar ve makyaj malzemelerinden gebeliğin ilk 3 ayında bunlardan uzak durması gerekiyor. Çünkü bunlardaki bazı kimyevi maddeler bebeğin etkilenmesine neden olabilmektedir.”

MEYVE VE SEBZELER İYİ YIKANMALI

Gerek sebzelerde gerek meyvelerde çok aşırı olarak tarım ilacı kullanılabildiğine dikkat çeken Prof. Çoksüer, “Tarım ilacı kullanıldığı için bu dönemde çocuklar üzerinde olumsuz etki göstermekte. Meyve ve sebzeleri çok iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Nasıl yıkamaları gerekiyor? Bir litre suya bir kaşık karbonat koymaları lazım. Sonra meyve sebzeler iyi bir şekilde yıkamak gerekiyor. Ya da bir litre suyun içerisine bir kaşık elma sirkesi koyup o şekilde de temizlenebilmekte. Bu dönemde vücudun tarım ilacını almasını engellemek. Bu, önemli bir detay, vurgulamak isterim” dedi.

BU GIDALARDAN UZAK DURUN

Gebeliğin ilk 3 aylık sürecinde yeşil sebzeleri çok önerdiklerini ifade eden Dr. Çoksüer, “Diğer bir nokta hazır gıdalar. Artık evde yemek pişirme işlemleri biraz azaldığı için fastfood türevi, hamburger, pizza ya da konserve türü gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Bebeğimizi korumak istiyorsak bu gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerek. Sigaranın içerisinde çok toksik maddeler var. Gebelik esnasında toksik maddelere maruz kalmaması gerekiyor. Bunun içerisinde en az 250’ye yakın toksik maddeler var. Bu toksik maddelerin içerisinde fare zehrinden tutun, tuvalet temizliğinde kullanılan deterjanlara kadar kimyevi bileşenleri söz konusu” diye konuştu.

Özelikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketilmekte olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Çoksüer, “Bunlardan mutlaka ve mutlaka uzak durulması gerekiyor. Yine aynı şekilde sakatat türü çok fazla tüketmemelerini öneriyoruz. Midye, karides gibi gıdalardan da uzak durması gerekiyor. Annelerin, anne adaylarının gazlı içeceklerden uzak durması gerekiyor. Çünkü gazlı içeceklerin içerisindeki glikoz yükü yüksek olduğu için gebeliğe aşırı derece de zarar verebilmektedir. Mümkün olduğu kadar uzak durulması lazım” şeklinde konuştu.