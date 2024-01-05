Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Prematüre bebekler için yapay rahim geliştirildi, sıra insan testlerinde

    Prematüre bebeklerin sağlığı için büyük önem taşıyan 'yapay rahim' çalışması tamamlandı. Bilim insanları, yaptıkları 300 testin başarılı geçtiğini açıkladı. Yakında bazı hastanelerde 'kısmen' kullanılması beklenen yapay rahimin erken doğan milyonlarca bebeğe umut olacağı belirtiliyor.

    Prematüre bebekler için yapay rahim geliştirildi, sıra insan testlerinde
    Sağlık Haberleri  / Daily Mail

    Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia Çocuk Hastanesinden bir grup araştırmacı, yapay rahmi prematüre (erken doğan) kuzularda başarılı bir şekilde test etti. Ekip, yapay rahimde tutulan hayvanların gözlerini açtığını, hareket etmeye başladığını, normal şekilde yutkunma ve nefes alma becerileri gösterdiklerini açıkladı. Araştırmacılar, yapay rahim çalışmalarının bu yıl onaylanabileceğini söylüyor. 

    Erken doğan bebeklerin hayata tutunamamasının ana nedeni, akciğerlerinin erken doğum nedeniyle tam olarak gelişmemesi ve amniyotik sıvıdaki nefes almaktan havaya geçiş yapınca zorlanmalarıdır.

    300 başarılı testin ardından ekip, hayvanların anneleri tarafından besleniyormuş gibi normal beyin gelişimi gösterdiklerini ve beslenmelerinin düzgün olduğunu tespit etti. 

    YAPAY RAHİM BU YIL İNSANLARDA DENENEBİLİR 

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 'Extend' adı verilen yapay rahmin insanlarda denenmesinin uygun olup olmadığını tartışmak üzere uzmanlarla bir araya geldi ve bu yıl içinde çalışmanın onaylanması bekleniyor. 

    yapay rahim

    Bebekler genellikle gebeliğin 37 ila 40. haftaları arasında doğar ancak 37 ila 28. haftalar arasında doğan bebekler 'prematüre'dir. Prematüre bebeklerin yaşadığı en büyük sorun; akciğerlerinin yeterince gelişmemesi nedeniyle nefes almakta güçlük çekmeleridir. İşte yapay rahim, bebeğin doğumdan önce anne karnında sahip olduğu aynı ortamı sağlar.

    Yapay rahim fetüsün anne rahmindeki gibi nefes almasına ve yutkunmasına imkan veren bir oksijenatör ile çalışır.

    TESTLERDE KUZULAR KULLANILDI, SIRA İNSAN BEBEKLERDE 

    Araştırmacı Emily Partridge ve ekibi, şimdiye kadarki denemelerde kuzu kullandı, çünkü insan fetal gelişimi hakkında elde edilen bilgilerin çoğunluğu, fetal dolaşım ve gelişimsel olaylar dahil olmak üzere, kuzulardan sağlanıyor. 

    Testlerdeki kuzular, 23-24 haftalık insan prematüre bebeklere biyolojik olarak eşdeğer olan 106 ila 113. günler arasında doğdu. Kuzular tipik olarak 152 günde doğar.

    Araştırmacılar, test hayvanlarının anneleri tarafından beslenmemesine rağmen yeterli şekilde beslenebildiğini buldu. Kuzuların karaciğer testleri pozitifti ve beyin büyümesi normaldi.

    Partridge, erken doğan kuzuların yapay rahim sayesinde hayatta kaldığını; akciğerleri ve beyinleri başta olmak üzere organlarının sağlıklı olduğunu gözlemledi. Şimdi sıra, insan denemelerine başlamak için FDA tarafından onaylanmakta. 

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Daily Mail
    Sağlık
    Haberler > Sağlık > Prematüre bebekler için yapay rahim geliştirildi, sıra insan testlerinde
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    ABD'li bilim adamlarından çağın hastalığına tek hapla tedavi! - SağlıkABD'li bilim adamlarından çağın hastalığına tek hapla tedavi!Uzmanı üstüne basa basa uyardı: Yoğun bir salgın var, maske takmanın tam zamanı - SağlıkUzmanı üstüne basa basa uyardı: Yoğun bir salgın var, maske takmanın tam zamanıÖlümcül bakteriye karşı yeni bir antibiyotik türü tespit edildi - SağlıkÖlümcül bakteriye karşı yeni bir antibiyotik türü tespit edildiİşitme kaybı olan kişilerde cihan kullananlar daha uzun yaşayabilir - Sağlıkİşitme kaybı olan kişilerde cihan kullananlar daha uzun yaşayabilirBu virüs baba olmayı engelliyor - SağlıkBu virüs baba olmayı engelliyorVitamine yılda 400 milyon dolar harcıyoruz - SağlıkVitamine yılda 400 milyon dolar harcıyoruzSıcak çay, yemek borusu kanseri sebebi - SağlıkSıcak çay, yemek borusu kanseri sebebiBalon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi? - SağlıkBalon balığı nedir? Balon balığı görüntüsü nasıl, zehirli midir? Balon balığını yemek caiz mi?Covid-19 tarihe mi karışıyor? Virüsü yüzde 99 engelleyen burun spreyi geliştirildi - SağlıkCovid-19 tarihe mi karışıyor? Virüsü yüzde 99 engelleyen burun spreyi geliştirildiBağırsak sorununun nedeni psikolojiniz olabilir - SağlıkBağırsak sorununun nedeni psikolojiniz olabilir
    Sonraki Haber Yükleniyor...