Prematüre bebekler için yapay rahim geliştirildi, sıra insan testlerinde

5 Ocak 2024 10:55 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:56

Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia Çocuk Hastanesinden bir grup araştırmacı, yapay rahmi prematüre (erken doğan) kuzularda başarılı bir şekilde test etti. Ekip, yapay rahimde tutulan hayvanların gözlerini açtığını, hareket etmeye başladığını, normal şekilde yutkunma ve nefes alma becerileri gösterdiklerini açıkladı. Araştırmacılar, yapay rahim çalışmalarının bu yıl onaylanabileceğini söylüyor.

Erken doğan bebeklerin hayata tutunamamasının ana nedeni, akciğerlerinin erken doğum nedeniyle tam olarak gelişmemesi ve amniyotik sıvıdaki nefes almaktan havaya geçiş yapınca zorlanmalarıdır.

300 başarılı testin ardından ekip, hayvanların anneleri tarafından besleniyormuş gibi normal beyin gelişimi gösterdiklerini ve beslenmelerinin düzgün olduğunu tespit etti.

YAPAY RAHİM BU YIL İNSANLARDA DENENEBİLİR

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 'Extend' adı verilen yapay rahmin insanlarda denenmesinin uygun olup olmadığını tartışmak üzere uzmanlarla bir araya geldi ve bu yıl içinde çalışmanın onaylanması bekleniyor.

Bebekler genellikle gebeliğin 37 ila 40. haftaları arasında doğar ancak 37 ila 28. haftalar arasında doğan bebekler 'prematüre'dir. Prematüre bebeklerin yaşadığı en büyük sorun; akciğerlerinin yeterince gelişmemesi nedeniyle nefes almakta güçlük çekmeleridir. İşte yapay rahim, bebeğin doğumdan önce anne karnında sahip olduğu aynı ortamı sağlar.

Yapay rahim fetüsün anne rahmindeki gibi nefes almasına ve yutkunmasına imkan veren bir oksijenatör ile çalışır.

TESTLERDE KUZULAR KULLANILDI, SIRA İNSAN BEBEKLERDE

Araştırmacı Emily Partridge ve ekibi, şimdiye kadarki denemelerde kuzu kullandı, çünkü insan fetal gelişimi hakkında elde edilen bilgilerin çoğunluğu, fetal dolaşım ve gelişimsel olaylar dahil olmak üzere, kuzulardan sağlanıyor.

Testlerdeki kuzular, 23-24 haftalık insan prematüre bebeklere biyolojik olarak eşdeğer olan 106 ila 113. günler arasında doğdu. Kuzular tipik olarak 152 günde doğar.

Araştırmacılar, test hayvanlarının anneleri tarafından beslenmemesine rağmen yeterli şekilde beslenebildiğini buldu. Kuzuların karaciğer testleri pozitifti ve beyin büyümesi normaldi.

Partridge, erken doğan kuzuların yapay rahim sayesinde hayatta kaldığını; akciğerleri ve beyinleri başta olmak üzere organlarının sağlıklı olduğunu gözlemledi. Şimdi sıra, insan denemelerine başlamak için FDA tarafından onaylanmakta.