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    Işınlanmada ilk büyük adım atıldı, Star Trek gerçeğe dönüşüyor

    Bilim insanları, ışınlanma alanında tarihi bir hamle yaptıklarını, 'ilk büyük adım'ı attıklarını söylüyor. Araştırmacılar, söz konusu teknolojinin yakın gelecekte kullanımına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı.

    Işınlanmada ilk büyük adım atıldı, Star Trek gerçeğe dönüşüyor
    Teknoloji Haberleri  / The Sun

    Bilim insanları, Star Trek filmiyle akıllara kazınan ışınlanma teknolojisini gerçeğe dönüştürmek üzere çok önemli bir adım attıklarını ileri sürdü. Işınlanmayı bilim kurgudan fiziksel alana çıkaran araştırmacılar, gerçek hayatta ışınlanmanın kullanılabilmesine yönelik tarihi bir hamle yaptı.

    Esasen 'ışınlanma' veya 'teleportasyon' denilen yöntem, kişinin bedeninin ya da bir eşyanın bulunduğu mekânda yok edilerek başka bir mekânda aynı şekliyle ortaya çıkmasıdır. Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla gördüğümüz bu 'hayali' teknoloji henüz gerçek hayatta uygulanamadı.

    BİLİM İNSANLARI, FARKLI BİR YÖNTEMİ TEST ETTİ

    Uluslararası bir bilim ekibi, ilk defa görüntünün fiziksel olarak kendisini göndermeden bir ağ boyunca 'ışınlanma' yeteneğini ortaya koydu. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yer alan Witwatersrand Üniversitesinden ve İspanya'daki Fotonik Bilimler Enstitüsünden (Institute of Photonic Sciences / ICFO) araştırmacılar, ileri bir kuantum iletişim biçimi kullanarak görüntüleri taşıyan son teknoloji bir teknik kullandı. 

    Kuantum iletişimi, veri göndermek için kuantum fiziğini kullanır ve aslında 1 ve 0'da bilgi gönderir. Ancak bilim insanları bu durumu genişletmek için kuantum optik kullandı, böylece parmak izi veya yüz gibi daha karmaşık bilgi parçalarını da gönderebilirlerdi. 

    Ekip, fiziksel olarak görüntüleri iletmek yerine, bu yeni yaklaşımın 'ışınlanmadan ilham alan bir yapılandırma' kullandığını söylüyor. Bu, bilgilerin bir akıllı telefon veya TV yayınında olduğu gibi iletişim kuran taraflar arasında fiziksel olarak seyahat etmediğini gösteriyor. 

    IŞINLANMA GERÇEĞE DÖNÜŞMEK ÜZERE 

    Wits Üniversitesi Profesörü baş araştırmacı Andrew Forbes, "Geleneksel olarak, iki iletişim parti, kuantum aleminde bile bilgiyi birinden diğerine gönderiyor. Şimdi, bilgiyi asla bağlantı boyunca fiziksel olarak seyahat etmeyecek şekilde ışınlamak mümkün, bir 'Star Trek' teknolojisi gerçekleştirildi." şeklinde açıklama yaptı.

    Bilim insanları, doğrusal olmayan bir optik dedektörü kullanarak önemli bir ilerleme kaydetti. Bu araç, ekstra foton ihtiyacını ortadan kaldırdı ve gönderilecek herhangi bir "desen" - parmak izi veya yüz gibi - için çalışıyor.

    Forbes, "Doğrusal olmayan dedektör daha verimli hale getirilebilirse gelecekte (ışınlanma) olabilir." dedi. 

    Bugün bu teknolojinin bankacılık işlemlerinde kullanılabileceği söyleniyor. Bir müşterinin bilgiyi fiziksel olarak aktarmadan bir bankaya parmak izi gönderebilmesi mümkün hale gelebilir. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: The Sun
    BilimIşınlanma
    Haberler > Teknoloji > Işınlanmada ilk büyük adım atıldı, Star Trek gerçeğe dönüşüyor
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