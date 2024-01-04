ABD'li bilim adamlarından çağın hastalığına tek hapla tedavi!

4 Ocak 2024 19:49 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 20:20

ABD’li bilim insanları, dünya genelinde giderek artan obezite sorununa çare olabilecek bir çalışma gerçekleştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup bilim adamı, normal şartlarda yemek yedikten sonra salgılanan ve tokluk hissi veren C-peptid, Pyy ve GLP-1 gibi hormonları tetikleyen bir hap geliştirmeyi başardı.

HAYVANLAR ÜZERİNDEN BAŞARILI OLDU

Hap verilen hayvanlar yaklaşık yüzde 40 daha az yemek yedi İçerisinde mikro titreşim motorları bulunan ve midede titreyerek tokluk hissi oluşturan Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator (VIBES) adlı hapı hayvanlar üzerinde deneyen ekip, hap verilen hayvanların hap verilmeyenlere göre yaklaşık yüzde 40 daha az yemek yediği sonucuna ulaştı. VIBES adlı hapın obezite tedavisinde umut olabileceğini belirten uzmanlar, buna rağmen araştırmanın henüz erken bir aşamada olduğunu belirterek daha fazla bilimsel çalışmanın gerektiğinin altını çizdi.

2035'TE 4 MİLYARI AŞACAK

Obez insan sayısı 4 milyarı aşacak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyarı aşkın aşırı kilolu veya obez insan bulunuyor. Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayımlanan veriler ise aşırı kilo veya obezite ile mücadele edenlerin sayısının, 2035’te 4 milyarı aşacağını gösteriyor.