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    ABD'li bilim adamlarından çağın hastalığına tek hapla tedavi!

    ABD’li bilim insanları midede titreyerek tokluk hissine neden olan bir hap geliştirdi. İlacın, obezite ile mücadelede etkili olabileceği belirtiliyor.

    ABD&#039;li bilim adamlarından çağın hastalığına tek hapla tedavi!
    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    ABD’li bilim insanları, dünya genelinde giderek artan obezite sorununa çare olabilecek bir çalışma gerçekleştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup bilim adamı, normal şartlarda yemek yedikten sonra salgılanan ve tokluk hissi veren C-peptid, Pyy ve GLP-1 gibi hormonları tetikleyen bir hap geliştirmeyi başardı.

    HAYVANLAR ÜZERİNDEN BAŞARILI OLDU

    Hap verilen hayvanlar yaklaşık yüzde 40 daha az yemek yedi İçerisinde mikro titreşim motorları bulunan ve midede titreyerek tokluk hissi oluşturan Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator (VIBES) adlı hapı hayvanlar üzerinde deneyen ekip, hap verilen hayvanların hap verilmeyenlere göre yaklaşık yüzde 40 daha az yemek yediği sonucuna ulaştı. VIBES adlı hapın obezite tedavisinde umut olabileceğini belirten uzmanlar, buna rağmen araştırmanın henüz erken bir aşamada olduğunu belirterek daha fazla bilimsel çalışmanın gerektiğinin altını çizdi.

    2035'TE 4 MİLYARI AŞACAK

    Obez insan sayısı 4 milyarı aşacak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyarı aşkın aşırı kilolu veya obez insan bulunuyor. Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayımlanan veriler ise aşırı kilo veya obezite ile mücadele edenlerin sayısının, 2035’te 4 milyarı aşacağını gösteriyor.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AbdObeziteHap
    Haberler > Sağlık > ABD'li bilim adamlarından çağın hastalığına tek hapla tedavi!
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