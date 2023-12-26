Obezite tarih mi oluyor? Doygunluk veriyor, zayıflatıyor! Titreşimli hap daha az yedirecek

26 Aralık 2023 09:25 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:01

Kolay yoldan kilo vermek herkesin hayali. Yeni yapılan bir çalışmayla bu hayal artık imkansız olmaktan çıkıyor. Uzmanların geliştirdiği tireşimli hap yemekten önce yutulduğunda doygunluk sağlıyor.

Söz konusu hapla ilgili testler henüz insanlarda yapılmadı, ilk deneyler domuzlar üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada, hapın yutulmasından yarım saat sonra domuzların ortalama yüzde 40’a varan miktarda yediği gıdaları azalttığı ortaya çıktı.

BEYNE SİNYALLER GÖNDERİYOR

Titreşimli zayıflama hapının arkasındaki ana ilhamlardan biri, kilonuzu yönetmeniz için daha iyi yollar sunmak. İlaç vagus siniri aracılığıyla beyne sinyaller gönderiyor, tokluk hissine yol açan çeşitli hormonların seviyelerini artırıyor ve açlık hissini azaltıyor.

Yutulan kapsülün içine yerleştirilmiş bir pille çalışan titreşimler, mide asidi hapın etrafındaki bir zarı çözdüğünde veya bir zamanlayıcı tarafından tetiklenebilir.

HAP NASIL ÇALIŞIYOR?

İlaç yutulduktan sonra mideye giderek burada etkinleştiriliyor. Midedeki asit tarafından parçalanan jelatinimsi bir tabaka ile kaplanan hap, kendini aktif ediyor ve titreşim vermeye başlıyor. Hapın yaydığı titreşim ise sinir uçlarını uyarıyor ve mideyi zaten genişlemiş olduğunu düşündürecek şekilde kandırıyor.

VİTAMİN İLACI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yutulan kapsülde yer alan bir pilin sağladığı titreşimler ya bir zamanlayıcıyla ya da mide asidinin hapın etrafındaki zarı yok etmesiyle başlatılacak. Uzmanlar, tuvalete giderek bu pilin normal ve sorunsuz bir şekilde vücuttan atılabileceğini söylüyor. Büyük bir vitamin boyutundaki hap, ameliyatsız ve geçici bir terapi niteliğini de taşıyor.

YAN ETKİ GÖZLENMEDİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) doçent olan ve araştırmanın yazarlarından Giovanni Traverso, “Bu yaklaşım, günümüzde mevcut olan diğer tedavilere alternatif ve potansiyel olarak sinerjik bir yaklaşım sunuyor” diyor. Hapın önemli yan etkileri içermediğini de sözlerine ekliyor.