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    Obezite tarih mi oluyor? Doygunluk veriyor, zayıflatıyor! Titreşimli hap daha az yedirecek

    Bilim insanları, tokluk hissi oluşturan bir ilaç geliştirdi. Yemekten önce alınan bu hap yeme miktarını yüzde 40 oranında düşürüyor, zayıflamaya yardımcı oluyor.

    Obezite tarih mi oluyor? Doygunluk veriyor, zayıflatıyor! Titreşimli hap daha az yedirecek
    Sağlık Haberleri  / The Guardian

    Kolay yoldan kilo vermek herkesin hayali. Yeni yapılan bir çalışmayla bu hayal artık imkansız olmaktan çıkıyor. Uzmanların geliştirdiği tireşimli hap yemekten önce yutulduğunda doygunluk sağlıyor.

    Söz konusu hapla ilgili testler henüz insanlarda yapılmadı, ilk deneyler domuzlar üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmada, hapın yutulmasından yarım saat sonra domuzların ortalama yüzde 40’a varan miktarda yediği gıdaları azalttığı ortaya çıktı. 

    BEYNE SİNYALLER GÖNDERİYOR

    Titreşimli zayıflama hapının arkasındaki ana ilhamlardan biri, kilonuzu yönetmeniz için daha iyi yollar sunmak. İlaç vagus siniri aracılığıyla beyne sinyaller gönderiyor, tokluk hissine yol açan çeşitli hormonların seviyelerini artırıyor ve açlık hissini azaltıyor. 

    Yutulan kapsülün içine yerleştirilmiş bir pille çalışan titreşimler, mide asidi hapın etrafındaki bir zarı çözdüğünde veya bir zamanlayıcı tarafından tetiklenebilir.

    Obezite tarih mi oluyor? Doygunluk veriyor, zayıflatıyor! Titreşimli hap daha az yedirecek

    HAP NASIL ÇALIŞIYOR?

    İlaç yutulduktan sonra mideye giderek burada etkinleştiriliyor. Midedeki asit tarafından parçalanan jelatinimsi bir tabaka ile kaplanan hap, kendini aktif ediyor ve titreşim vermeye başlıyor. Hapın yaydığı titreşim ise sinir uçlarını uyarıyor ve mideyi zaten genişlemiş olduğunu düşündürecek şekilde kandırıyor.

    VİTAMİN İLACI BÜYÜKLÜĞÜNDE

    Yutulan kapsülde yer alan bir pilin sağladığı titreşimler ya bir zamanlayıcıyla ya da mide asidinin hapın etrafındaki zarı yok etmesiyle başlatılacak. Uzmanlar, tuvalete giderek bu pilin normal ve sorunsuz bir şekilde vücuttan atılabileceğini söylüyor. Büyük bir vitamin boyutundaki hap, ameliyatsız ve geçici bir terapi niteliğini de taşıyor.

    YAN ETKİ GÖZLENMEDİ

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) doçent olan ve araştırmanın yazarlarından Giovanni Traverso, “Bu yaklaşım, günümüzde mevcut olan diğer tedavilere alternatif ve potansiyel olarak sinerjik bir yaklaşım sunuyor” diyor. Hapın önemli yan etkileri içermediğini de sözlerine ekliyor. 

    Düzenleyen: Melin Öztürk - Sağlık
    Kaynak: The Guardian
    Titreşimli HapIlaçKilo VermeZayıflama
    Haberler > Sağlık > Obezite tarih mi oluyor? Doygunluk veriyor, zayıflatıyor! Titreşimli hap daha az yedirecek
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