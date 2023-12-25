25 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:05

Uyku düzeni tüm yaşantımızı etkiliyor. Uykunun düzensiz olduğu zamanlarda konsantrasyon güçlüğü çekiyoruz ve iş performansımız da düşüyor. Peki, ne yapmalı? Uykusuzluğun hastalıklara da sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay çözüm önerilerini sundu.

İnsan vücudundaki uyku düzenleyen melatonin hormonu hakkında bilgi veren Canan Karatay, “Derin uyku sağlık için olmazsa olmaz. Bu noktada melatonin hormonu çok önemli bir hormon. Biliyorsunuz çocuklar için ‘uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni’ diyoruz. Yetişkinler için vücuttaki bozuk, yaşlı ve eksik hücrelerin rejenerasyonu için uyku çok önemli. Melatonin uykuya dalmamızı sağlayan hormon olarak bilinir. Yaygın stresten dolayı çok fazla uykusuzluk çeken var, bu durum melatonin hormonunun azlığından da kaynaklanır” dedi.

Karatay, melatonin hormonunun azalma nedenlerinden şu şekilde bahsetti:

“Bütün hormonların vücutta dengeli olması lazım. Melatonin hormonu insülün hormonu yükselince düşer. Kortizol dediğimiz ve böbrekten salgılanan stres hormonu arttığı zaman azalır. İnsülin direnci (şeker hastalığı) olan hastalarda melatonin hormonu yükselir. Akut streslerde kimi zaman denge bozulur, biz de uykusuzluk çekeriz.”

UYKUSUZLUĞA ÇARE OLAN TAVSİYELER

Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk çekenlere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Karatay, uyku problemi yaşayanlara bol bol yoğurt tüketmelerini söyledi, ayrıca şu tavsiyeleri verdi:

-Karatay beslenmesini uygulayın: Rahat uyumak için kan şekerimizi kontrol altına alacağız ve normalleştireceğiz. Karatay yaşam prensiplerini uygulayacağız.

-Yatak odasındaki ışıklara dikkat: Melatoninin salgılanmasını engelleyen en önemli sebep ise ışıklardır. Yattığımız oda ışık varsa, yatak odasında televizyon bulunuyorsa, akıllı telefonlarla sık sık yatmadan ilgileniyorsak, odada telefonların şarj aletleri veya bilgisayar varsa tüm bunlar bizim uykuya dalmamızı önler. Karanlık uyku için çok önemli, karanlık olduğunda melatonin hormonu salgılanır.

- Bol bol ev yoğurdu yiyin: Uykusuzluk çekiyorsanız her akşam ev yoğurdu yemek mühim. İmkanımız varsa çıkıp açık havada 20 dakika yürümemiz gerekir. Bağırsak florasının bozulması da melatonini etkiler. Çünkü böyle durumlarda bağırsaklardaki probiyotik bakteriler azalır ve melatonin hormonu oluşmaz.

Sağlıklı yağ tüketimi şart: Vücudun melatonin hormonunu rahat oluşturması için sağlıklı yağ yemeliyiz, sağlıklı zeytinyağı içmeliyiz. Omega-3 ve omega-6 içeren besinleri bol bol tüketmeliyiz. Yağ eksikliği tüm sinir sisteminin normal çalışmasını engeller. Tüm bunlar olduğunda huzura kavuşuruz, melatonin hormonu salgılanır.

Stresten uzak durulmalı: Sağlıklı bağırsak hücrelerimizde ‘serotonin’ ve ‘dopamin’ üretilir. Bunlar depo edilerek beyne gönderilir. Mutluluğumuzun kaynağı bağırsaklarımızdır. Bağırsaklar ikinci beynimiz olarak bilinir. Vücudun genel olarak huzurlu olması melatonin salgılanmasını destekler. Onun için stresten uzak duracağız.