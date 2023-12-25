25 Aralık 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:55

İsveç'te ayıları helikopter ile takip ederek inlerini bulan, sonrasında hayvanları uyutup kan örnekleri alan Avrupalı bilim adamları, kış uykusuna yatan ayıların vücutlarındaki değişimleri inceledi.

NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin fonladığı araştırma, 'ayı gibi uyumayı öğrenmenin' insanların hayatını kurtarabileceğini ortaya koydu.

UYANAN AYILARDA HSP47'NİN MİKTARI AZALDI

İsveç'teki Örebro Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan kardiyolog Ole Frobert, Almanya'daki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nden bilim adamlarıyla yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlar elde etti. Araştırmacılar, kış uykusundan uyanan ayılarda "HSP47" adlı bir proteinin miktarının azaldığını tespit etti.

HSP47 adlı protein, kan pıhtılarının oluşumunda görev alan hücre parçalarının yüzeyindeki bulunuyor ve kan hücrelerinin birbirine tutunmasını sağlıyor. Örneğin bir kesikten sonra kan pıhtısı oluştuğunda, HSP47 kanamanın durmasını ve iyileşme sürecinin başlamasını mümkün kılıyor.

Ancak damarlar içinde pıhtılaşan kan doğal yollarla çözülmediğinde ölümcül olabiliyor. Öte yandan araştırmacılar, omurilik zedelenmesi yaşayan hastalarda da HSP47 proteinin düşük seviyede olduğunu gözlemledi. Bu kişiler, kış uykusuna yatan ayılarda olduğu gibi çok fazla kan pıhtılaşması yaşamıyor.

KIŞ UYKUSU ENERJİ KORUMA VE İYİLEŞME BİÇİMİ

Frobert, kış uykusunun aslında bir enerji koruma ve iyileşme biçimi olduğuna, bu süreçte ayıların kalp atışlarının ciddi ölçüde yavaşladığına işaret etti.

Kardiyolog, bu proteinin oluşturduğu etkiyi oluşturacak bir ilaç üzerinde çalıştıklarını belirtti. 10 yıla hazır olması beklenen yeni ürünün, piyasada kanın pıhtılaşmasını önleyen mevcut ilaçlara kıyasla daha az yan etkiye yol açması hedefleniyor.