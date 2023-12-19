Uykusuzluk epilepsi nöbetlerini tetikleyebilir

19 Aralık 2023 04:03 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 04:05

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Bazı epilepsi nöbetlerinin uykuda ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Öztura, “Buna ek olarak uykusuzluk, belli epilepsi türlerini tetikleyebiliyor. Özellikle gençler arasında Juvenil Myoklonik epilepsi türünü sık görüyoruz. Özellikle sınav haftalarda çok ders çalışıp uykusuz kaldıkları dönemde öğrenciler bu tür bir epilepsi nöbeti geçiriyor” dedi.

YÜZ ÇOCUĞUN 15’İNDE

Çocuklardaki uyku bozuklukları problemlerine dikkat çeken Öztura, yetişkinlik dönemine kadar çocuklarda özellikle gece terörü de denilen parasomnianın (uykuda istem dışı davranışların ortaya çıkması) oldukça yaygın olduğunu kaydetti. Öztura, “Burada uykuda konuşma, uyku esnasında yataktan kalkarak yürümek, gibi eylemler söz konusu. Özellikle ilkokul çağındaki dönemlerde yüzde 15’lerdeyken, yetişkin çağı ile birlikte yüzde 4’lere kadar düşebiliyor. Beyin geceleyin, derin yavaş uykuda kısmi olarak uyanıyor. Ama bilinç kısmı uyanmıyor. Anlamlı motor bir hareket yapıyor, kalkıyor, konuşuyor ama bu hareketlerin bilinçle bağlantısı yok.