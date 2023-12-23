Normalden 1 saat geç yatmak mutsuz ediyor

23 Aralık 2023 03:43 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 03:44

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Kişinin kendi standart uykusundan daha az uyumasının olumlu duyguları azalttığını söyleyen uzmanlar 50 yılı kapsayan 154 araştırmayı incelediklerinde normalden bir saat daha az uyumanın bile mutsuzluğa sebep olduğunu gösterdiler. Normalden daha az uyumanın ve gece boyunca uyanmanın etkilerini de inceleyen İngiltere Doğu Anglia Üniversitesinden araştırmacılar, az uyuyan insanların daha endişeli ve depresif hissettiğini ortaya çıkardı. Olumsuz duyguların ortaya çıkışının sebebinin uyku yoksunluğunun vücudun sinir sisteminde savaş ya da kaç tepkisini harekete geçiren stres hormonu kortizolün daha yüksek miktarlarda salınması yüzünden olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar uzun süren uyku yoksunluğunun obeziteye, hafıza kaybına, diyabete, kalp hastalığına, artan ve dengesiz duygulara, öğrenme yeteneğinin bozulmasına ve bağışıklık tepkisinin azalmasına yol açarak kişiyi hastalıklara karşı savunmasız bırakabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.