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Sağlık

Bedelini yıllar sonra ağır ödedi! 3 parmağını kaybetti, kalbinden ameliyat oldu

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Sakarya’da uzun yıllar sigara kullandığı için sağ ayağındaki 3 parmağını kaybeden 75 yaşındaki Osman Gülay, damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlığına kadar uzanan sağlık sorunlarının ardından 16 yıl önce sigarayı bıraktı. Gülay, yaşadığı pişmanlığı anlatarak gençlere “Sakın, kesinlikle başlamayın. En son dert bırakır, süründürür” uyarısında bulundu.

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7 çocuk ve 14 torun sahibi 75 yaşındaki Osman Gülay, sigara bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Vatani görevini 1971-1973 yıllarında yapan Gülay, tezkeresine kısa süre kala sigaraya başladı.

YILLARCA SİGARA İÇTİ, BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİ!

Sigara nedeniyle zamanla sağlık sorunları yaşayan Gülay'ın damar tıkanıklığı nedeniyle vücudunun bazı yerlerine pıhtı attı. Gülay'ın sağ ayağındaki 3 parmağı, 1988'de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılan ameliyatla ampute edildi.

Bu süreçte 3 kez sigarayı bırakıp tekrar başlayan Gülay'ın sağlık sorunlarının devam etmesi sonucu kalbinde hasar oluştu. Aort kapağının delinmesi ve 4 damarının tıkanması nedeniyle 2010'da ameliyat edilen Gülay'ın aort kapağı yenilendi, tıkanan damarlardan biri açıldı, 3'ü için sol bacak damarı kullanılarak baypas yapıldı.

Ömrünün büyük bölümünü çiftçilikle geçiren Gülay, sigara nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kendi iradesiyle bağımlılığından kurtularak 16 yıldır dumansız hayat yaşıyor.

Bedelini yıllar sonra ağır ödedi! 3 parmağını kaybetti, kalbinden ameliyat oldu
Başlık ResmiBedelini yıllar sonra ağır ödedi! 3 parmağını kaybetti, kalbinden ameliyat oldu

"ŞİMDİ HUZURLUYUM"

Osman Gülay, gençliğinde çobanlık yaparken sigaraya özendiğini fakat içmediğini, askerdeyken başladığını ve bağımlı olduğunu söyledi.

Sigara bağımlılığı nedeniyle zamanla sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlatan Gülay, "Ayaklarıma pıhtı attı, damarlarım tıkandı. Parmağım çürümeye başladı. Sonra kalbime sıçradı. Kalp ameliyatı geçirdim. Sigarayı 3 kez bırakıp tekrar başladım. Kalbim tıkanınca içemez oldum." dedi.

Gülay, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sigarayı bırakmaya karar verdiğini dile getirerek, "Doktor 'Seni bir daha ameliyat edersem 3 ay sırt üstü yatacaksın.' dedi. Bu sefer korktum, 7 çocuğum vardı bakılması gereken. Bunları gençlerimiz bilse inan bana yapmazlar. İnsan bilemiyor bir şey sanıyor, içiyor. Hep öyle yaptık ama Allah'a çok şükür ben bırakabildim. Şimdi huzurluyum, rahatım" diye konuştu.

Bedelini yıllar sonra ağır ödedi! 3 parmağını kaybetti, kalbinden ameliyat oldu
Başlık ResmiBedelini yıllar sonra ağır ödedi! 3 parmağını kaybetti, kalbinden ameliyat oldu

“EN SON DERT BIRAKIR, SÜRÜNDÜRÜR”

Gençlere sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Gülay, şunları kaydetti:

"Sigara damarlarımı kuruttu. Abdest alırken gençler varsa etrafımda ayağımı yavaş yavaş çıkarıyorum göstere göstere yıkıyorum, çocuklar bakışıyor. Sigaradan tıkandığını söylüyorum, 'Sakın, kesinlikle başlamayın.' diyorum. Başka bir şeyle eğlensinler, çerez alıp yesinler. Sigarayla eğlence, gösteriş, kibarlık, kabadayılık olmaz. Hastalıklara kalmadan, canının değerini bilsinler. Gençliğimde içmedim, askerden sonra içtim, kısa zamanda çok zarar verdi. Sigaradan ne arkadaş ne de başka bir şey olur. En son dert bırakır, süründürür. Ecel gelmeden can çıkmaz ama sürünürsün."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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