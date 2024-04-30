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Bulantı ve karın ağrısı varsa dikkat! Mide gribi mevsimi başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bulantı ve karın ağrısı varsa dikkat! Mide gribi mevsimi başladı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk arasında ‘mide gribi’ olarak da bilinen gastroenteritin klinik olarak bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ya da yüksek ateş gibi şikayetlerle ortaya çıktığını kaydeden uzmanlar, gastroenteritlerin çoğunun viral kaynaklı olduğunu, bakteriyel ya da nadir de olsa paraziter kaynaklı olabileceğini de söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Gastroenteritin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında sık görüldüğüne işaret eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer “Çünkü bu dönemler mevsim geçişi olduğundan dolayı vücudun sistemi zayıflıyor ve enfeksiyonlara karşı direnç de azalıyor” dedi.

BAKTERİYEL VE PARAZİTER KAYNAKLI

Gastroenteritlerin çoğunun virüsler yoluyla oluştuğunu ve bu yüzden bulaşma riskinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Atamer, “Bunlar rotavirüs ya da norovirüs olabilir. Özellikle çocuklarda görülenler daha çok viral kaynaklıdır. Bunun dışında gastroenteritler, bakteriyel ya da nadir de olsa paraziter kaynaklıdır. Yaz aylarında beslenme şartlarına ve hijyen şartlarına da uyulmadığı için sonbaharda daha sık görülüyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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