Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden sağlıktan teknolojiye birçok alanda ürün satıldığını fakat bunun çok tehlikeli olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Sosyal medya hesaplarında bel fıtığı tedavi ürünlerinden cilt ürünlerine, teknoloji ürünlerinden ikinci el eşyalara kadar çok geniş bir sektör yelpazesinde ürünler satılıyor. Fakat ne sağlığımız o kadar ucuz, ne de paramız o kadar değersiz” dedi. Artık internetten direkt banka hesaplarına girmek yerine ürün satışı ile dolandırıcılık yapıldığına dikkati çeken Palandöken “Kendi rızamızla bizi dolandırıyorlar. Güvenilir satış, geri iade gibi açıklamalar yapıyorlar. Daha sonra satış işlemi gerçekleştiğinde ise fotoğrafla alakası olmayan bir ürün gönderiliyor. Bu dolandırıcılıklarda en kötüsü de sağlık ve cilt ürünlerinin rastgele satılması. Bel fıtığı, el, ayak, bacak, kol ağrıları için ürünler, cilt problemleri için ürünler, vitamin ilaçları, zayıflama ürünleri gibi sağlığımızı tehdit edebilecek birçok konuda ürün satışı var. Yani yalnızca malımıza değil canımıza da zarar gelmiş oluyor” şeklinde söyledi.