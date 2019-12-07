Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Siroz hastalığı sebebiyle karaciğer yetmezliği gelişen 55 yaşındaki Erzurumlu Semin Genç, beş çocuğundan hiçbirinin dokusu tutmayınca, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 84 yaşındaki vericinin karaciğeri ile hayata bağlandı. Bu naklin Türkiye’de çok nadir olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Dinçkan “Organın yaşlısı olmaz, insanın yaşlısı olur. Eğer organlar sağlamsa yaşlıdan da nakil yapılır. Ancak yaşlıdan organ nakli çok az sayıda yapılıyor” dedi.



SIRT AĞRISI İLE DOKTORA GİTTİ

Sırt ve diz kapağı ağrıları yüzünden uyuyamayan Erzurumlu Semin Genç’e, sekiz yıl önce doktora gittiğinde karaciğer yağlanmasına bağlı siroz teşhisi kondu. Memleketi Erzurum’da tedaviye başlayan Genç, aynı zamanda karaciğer nakli için sıraya girdi. Ancak Doğu Anadolu Bölgesi’nde fazla bağışı çok olmadığı için uzun bir bekleyişten sonra Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Buradan da İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesine sevk edildi. Bu arada beş çocuk annesi Semin Genç’in çocukları da verici olmak istediler. Fakat hiçbirinin dokusu tutmadı. Sonunda beklenen haber geldi. Organ çıkmıştı ancak verici 84 yaşındaydı.



MARJİNAL NAKİL

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Dinçkan bir an bile düşünmeden nakli gerçekleştirdi. Kadavradan alınan organları standart ve marjinal olarak ikiye ayırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Aykan “İleri yaş marjinal organ sınıfına giriyor. Belli bir yaşa gelmiş organın fonksiyonlarının normal bir yaş grubuyla aynı olması beklenmez. Ancak ülkemizde hasta çok organ bağışı az. Organ havuzunu genişletmek için fonksiyonları normalse marjinal organları da kullanılıyor” diye açıkladı.