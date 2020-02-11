Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye’de 950 bin epilepsili olmasına rağmen çoğunluğun iş ve sosyal hayattan dışlanmamak için epilepsili olduğunu çevresinden sakladığını söyleyen Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk “Birçok kişi durumunun fark edilmemesi için kendini toplumdan izole ederek yalnız yaşıyor. Engelli grubuna da giremiyoruz. Çünkü engelin ispatlanması için görüntüleme gerekiyor. Epilepsi nöbetlerinin diğer rahatsızlıklar gibi süreklilik arz etmediği için belki senede bir kere gerçekleşen birkaç saniyelik nöbetin, bir kere çekilen EEG’de denk gelmesi söz konusu bile değil” dedi.

Öztürk, işverenlerin de epilepsi hastasının görevi başında fenalaşabileceğini düşünerek “Sosyal izolasyona işsizlik de eklenince epilepsi hastaları dünya çapında intiharda birinci sıraya yerleşiyorlar” dedi.