Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Aydilek

CEVAP: İlkbaharda ağaç polenleri daha sonra çayır polenleri yaz aylarında ise ot polenleri alerjik hastalıkları tetikleyerek öksürük, burun akıntısı, aksırık, geniz akıntısı, nefes darlığı, balgam çıkarmada zorluk ve hâlsizlik gibi şikâyetlere sebep olabilir. Bu tür şikâyetler başlayınca koruyucu tedavi olarak piknik yapılan yerlere gitmemek, rüzgârlı havalarda dışarı çıkmamak, odaları havalandırmak, özellikle rüzgârlı havalarda pencere açmamak, mümkünse evi özellikle öğleden sonra havalandırmak, ev ortamında açan çiçek bulundurmamak, hastalığı tetikleyici iritan maddelerden uzak durmak, beslenme, uyku ve istirahate özen göstermek, sigaralı ortamlardan uzak durmak ve bol su içmek gerekir. Tıbbi tedavi olarak ise öksürük, burun akıntısı, aksırık ve diğer şikâyetler için doktorunuzun tavsiye edeceği antihistamin, burun damlaları ve öksürük şurubu kullanabilirsiniz.

TANSİYONUN DÜŞÜK OLMASI HASTALIK DEĞİL

SORU: Ben 23 yaşındayım ve senelerdir küçük tansiyonum 5,5, büyüğü ise 9 civarı. Daima böyle olduğu için ben bir sıkıntı yaşamıyorum ama ileriye dönük bir sıkıntı çıkar mı acaba? (Fatıma Civelek)

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Eralp Ulusoy

CEVAP: Tansiyon değeriniz Amerika, Avrupa Hipertansiyon kılavuzlarına göre Normal sınırlardadır. Bugün için başka bir yoruma ihtiyaç olmamakla birlikte bu konu ile ilgili bir öngörüde bulunmak pek imkân dâhilinde değildir.

KABURGAMIN ALTINDA BATMA HİSSEDİYORUM

SORU: Son günlerde sağ kaburgamın alt tarafında batma var. Dalak batması gibi hissettiriyor. Bunun sebebi nedir acaba?

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gül

CEVAP: Genellikle dalak sol tarafta olur. Bazen organların doğuştan yer değişikliği dolayısıyla sağda da olabilir. Bu durumda yakınınızdaki bir iç hastalıkları uzmanına muayene olup gerekirse ultrasonografi ile kontrol edilmesini tavsiye ederim.

AYAK BİLEĞİMDE TİTREŞİM VAR

SORU: Hocam benim sol ayak bileğimde bir haftadır aynı telefon titreşimi gibi bir titreme var. Dıştan hissedilmiyor ama ben hissediyorum. Nöroloji doktoruna gittim, sinir ve stresten kaynaklandığını söyledi. Bu durum ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir mi?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Şikâyetlerinizin kaynağını ortaya çıkarmak için detaylı bir şekilde muayene edilmeniz icap eder. Ortopedik bir probleminizin olduğunu düşünmüyorum. Nöroloji uzmanının takip ve tedavisinde olmanız gerekiyor.