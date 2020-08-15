Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı 81 şehir valiliğine gönderdiği “İzolasyon Tedbirleri” konulu genelge ile Covid 19 teşhisli ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyup uymadıkları denetlenecek. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulacak. Mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, mahallî yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yönetici temsilcileri yer alacak.