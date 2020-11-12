Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çocukluk çağında en sık görülen kanserlerden biri olan löseminin çocukların vücudunda morlukların, burun ve diş eti kanaması belirtileriyle ortaya çıktığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, aileleri çocukların vücudundaki küçük değişiklikleri ciddiye almaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Küpesiz, anne babaların çocuklarını yılda en az bir defa kontrole götürmesi tavsiyesinde bulundu.

TEDAVİ BAŞARISI YÜZDE DOKSAN

Löseminin, toplumda “çok ciddi ölümcül bir hastalık” olarak algılandığını dile getiren Küpesiz, ailelerin tedavi konusunda umutsuz olmaması gerektiğini belirterek “Her yüz bin çocuğun dördünde görülebilen lösemi en iyi tedavi edebildiğimiz kanserlerden biri. Bu hastalığın tedavi edilebilirlik düzeyinin 20-30 yıl önce çok düşükken günümüzde çok yükseldi. Teşhis konduktan sonra uluslararası protokoller var. Lösemi tedavisinde kullandığımız ilaçları, zamanında ve belirli kriterlerde uygulayınca yüzde 90’lara varan başarı oranı söz konusu. Löseminin tedavisinde birazcık mücadeleye ve desteğe ihtiyacımız var. Üniversite hastanesinde merkez olarak gerek sosyal gerek medikal olarak her türlü desteği yapmaya çalışıyoruz” dedi.

TÜRKÖK TEDAVİYE KATKI SAĞLADI

Tedaviye dirençli, inatçı, tekrarlayan tipteki lösemi hastalarında kök hücre nakli adayı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Küpesiz yapıldığını kaydeden Küpesiz, “TÜRKÖK son yıllarda çok büyük başarılara imza attı. Kök hücre verici sayısı arttı. TÜRKÖK kök hücreyi bulma ve doku uyumu şansını çok artırdığı için artık yurt dışına daha az bağımlı hâle geldik. Eskiden daha çok yurt dışından verici bulurken şimdi yurt içinden rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu sayede nakillerimizi artık daha çok TÜRKÖK ve Kızılay kanalıyla yapıyoruz” bilgisini verdi.

RADYASYON DA SUÇLU

Paketli gıdalardan uzak tutun

Anne babaların en çok sordukları sorunun “Niçin çocuğum bu hastalığa yakalandı?” sorusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alphan Küpesiz, “Her hasta için gerçek bir sebebini bulabilmek zor. Radyasyona maruz kalmak en sık sebeplerden biridir ama hepimiz maruz kalıyoruz. Kimyasal maddeler, endüstriyel gıdalar ve gıdaların içindeki maddeler de kansere yol açıyor olabilir. Bu yüzden çocukluk çağından itibaren çocuğa dengeli beslenmeyi öğretmek, spora yöneltmek, paketli gıdalardan uzak tutmak, meyve ve sebze yeme alışkanlığını kazandırmak ve düzenli kontrol yaptırmak gerekiyor. Löseminin çocuklarda, vücutta morluklar, burun ve diş eti kanaması, hâlsizlik, bitkinlik, ateşlenme gibi belirtileri var. Bu durumlarda mutlaka doktora gidilmeli” diye anlattı.