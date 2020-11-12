Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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“Diş ağrısıdır ilaç içerim geçer” diye hafife aldığımız ağrı ve iltihabın kısa sürede daha büyük sağlık problemlerine yol açabileceğini söyleyen diş hekimi Dr. Engin Aksoy, “Dişle ilgili problemler çoğu zaman ağzımızla sınırlı da kalmıyor. Kan dolaşımı yoluyla vücudun başka noktalarına ilerleyebiliyor. Kalp damar hastalıkları, diyabet, eklem iltihaplanmaları ve özellikle hamilelik döneminde düşük ya da erken doğuma sebep olabiliyor” diye konuştu.

Ağızda üreyen bakterilerin kan yoluyla kalbe ulaşması durumunda, hasarlı bölgelere ilişip bu bölgede iltihaba yol açabileceklerini ifade eden Dr. Aksoy, “Bu da kalbin iç yüzünü kaplayan tabakanın enfeksiyonu anlamına gelen endokardit gibi hastalıklara yol açabilir. Damar tıkanıklığı ve inmenin de ağız bakterilerinden kaynaklanan iltihaplanmalara bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur” dedi.

Dişlerinizi harcamayın!

Pandemi döneminde ilk olarak dişlerin harcandığını ifade eden Dr. Aksoy, bu dönemde tedavi kliniklerinin de riski en aza indirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Tedavide tek kullanımlık malzemeler tercih edilmeli, tedavi hastanın ağzına verdiğimiz basınçlı suyu çeken aspiratörlerin her zaman kullanılandan daha büyük olmasına dikkat edilmeli, hastalar aynı tedavi odasına yarım saatten önce alınmamalı ve her hasta sonrasında da tedavi odası dezenfekte edilip havalandırılmalı”diye anlattı.