Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hastanede yatarak Covid-19 tedavisi gören hastalarda taburcu edildikten sonra evde kullanması için kan sulandırıcı ilaçların tavsiye edildiğini Doç. Dr. Kayıpmaz, “Damar içinde pıhtılaşmayı önlemek adına kan sulandırıcı ilaçların kullanılması önemli. Ancak bilinçsiz şekilde, doktor tavsiyesi olmadan aspirin veya düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanmak uygun değildir. Hekim, uygun görüyorsa hasta özelinde kullanılabilir. Bilinçsiz kullanılan aspirin kanama, Reye sendromu gibi sonuçlara yol açabildiğinden doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır" dedi.