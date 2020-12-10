Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyada tüm kanserler içinde en yaygın görülen kanser türü olan cilt kanserinin iyileşmeyen yaralar, yeni oluşan benler veya mevcut benlerde oluşan değişikliklerle kendini gösterdiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu “Otuzlu yaşlara kadar vücutta yeni benler görülmesi normal ve beklenen bir durumdur. Ancak bu yaşlardan sonra görülen benler cilt kanserine yol açabileceği için takip edilmelidir. Melanomlar, cilde rengini veren melanosit hücrelerinden kaynaklanır. Melanom kanserler, yeni ben oluşumu veya benlerde oluşan yapısal değişikliklerle kendini gösterir. Melanom olmayan kanserler, iyileşmeyen veya iyileşip tekrar eden yaralar olarak kendini gösterir” dedi.