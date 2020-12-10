Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aşı karşıtlığının, son zamanlarda popüler olmak isteyen bazı hekim, gazeteci, ünlü kişilerce sık kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Hakko, “Almanya, Amerika ve Çin’in ölü virüs aşısının şu ana kadar bildirilmiş ciddi yan etkileri yok. İngiltere’nin aşısında bazı nörolojik yan etkilere iki hastada rastlandı ancak bunların aşı ile ilişkili olmadığı söylendi. Bunun dışında kolda ağrı, hafif ateş, hâlsizlik gibi basit yan etkiler görüldü. Özellikle m-RNA aşısı için söylenen, genetik kodumuzu değiştirecekler gibi bilimsel olmayan ifadelere inanmayın” dedi.