Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’da yapılan bir çalışma, hastaların yüzde 24,1’inde yaklaşık 56’ıncı günde saç dökülmesinin başladığı ve ortalama 76 gün olduğunu gösteriyor. Hastaların bir bölümü de gri renk değişikliğinden söz ediyorlar” dedi. Stresin saç dökülmesinde önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Karadağ “Covid-19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların muhtemel yan etkileri sebebiyle enfeksiyondan 2-4 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir” diye anlattı.

SAÇLARI NASIL GERİ KAZANACAĞIZ?

Beslenme saç gelişiminde oldukça önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Karadağ, kıl foliküllerinin protein ve demirden zengin ortamda daha hızlı büyüme imkânı bulabildiklerini belirterek “Ayrıca biyotin, çinko, D vitamini de saçı besleyen diğer vitaminlerdendir. Bu amaçla özellikle proteinden zengin, yumurta, somon ve deniz mahsulleri, avokado, ıspanak, kırmızı ve beyaz et, badem, yoğurt, meyve ve koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir” diye konuştu.