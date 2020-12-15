Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun bakım veya servislerde yatan Covid-19 hastalarının akciğerlerinde biriken su ve havanın çıkarılması için drenaj tedavisi uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, “Bu sırada virüs bulaşma riski çok artıyordu. Biz de arkadaşlarımızla ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtre sisteminden yola çıkarak drenaj için ikinci bir şişe daha tasarlayarak virüsün dış ortama yayılmasını engelledik” dedi. Sistemi geliştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Serkan Yazgan ise “Hastanemizde yedi aylık bir süreçte bu sistemi uygulayan hiçbir ekip çalışanımızda Covid-19 hastalığına rastlamadık" diye konuştu.