Yoğun bakım veya servislerde yatan Covid-19 hastalarının akciğerlerinde biriken su ve havanın çıkarılması için drenaj tedavisi uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, “Bu sırada virüs bulaşma riski çok artıyordu. Biz de arkadaşlarımızla ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtre sisteminden yola çıkarak drenaj için ikinci bir şişe daha tasarlayarak virüsün dış ortama yayılmasını engelledik” dedi. Sistemi geliştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Serkan Yazgan ise “Hastanemizde yedi aylık bir süreçte bu sistemi uygulayan hiçbir ekip çalışanımızda Covid-19 hastalığına rastlamadık" diye konuştu.
Hastalardan bulaşma riskini azaltan sistem geliştirildi
15.12.2020 - 02:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 02:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli göğüs cerrahisi uzmanları, Covid-19 tedavisi sırasında yapılan drenaj işleminin getirdiği virüs yayılma riskini ortadan kaldıran HEPA filtreli sistemi geliştirerek dünyada da kullanılması için makale hazırladı.
Etiketler : covid 19,hepa filtresi,
753287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/753287.aspx
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