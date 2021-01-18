Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra BRCA1 denilen gen mutasyonu görülen kadına kanserin yumurtalıklara da sirayet edebileceği ifade edildi. Doktorlar, “ölmüş” diyerek yumurtalıkların ameliyatla alınmasını tavsiye etti. Bunun, tüm tedavisi boyunca duyduğu en korkunç ifade olduğunu ifade eden Gemma, doktorları dinlemedi, tavsiye üzerine beslenme şeklini değiştirdi ve ağustosta bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bitkisel ağırlıklı beslenmesinin üreme sistemini etkileyerek hamile kalmasında etkili olduğunu iddia eden Gemma, “Hamile olduğumu öğrenince doktorlar çok şaşırdı. Sanki başkasının yumurtalıkları dediler” diye konuştu.