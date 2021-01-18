Daha sonra BRCA1 denilen gen mutasyonu görülen kadına kanserin yumurtalıklara da sirayet edebileceği ifade edildi. Doktorlar, “ölmüş” diyerek yumurtalıkların ameliyatla alınmasını tavsiye etti. Bunun, tüm tedavisi boyunca duyduğu en korkunç ifade olduğunu ifade eden Gemma, doktorları dinlemedi, tavsiye üzerine beslenme şeklini değiştirdi ve ağustosta bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Bitkisel ağırlıklı beslenmesinin üreme sistemini etkileyerek hamile kalmasında etkili olduğunu iddia eden Gemma, “Hamile olduğumu öğrenince doktorlar çok şaşırdı. Sanki başkasının yumurtalıkları dediler” diye konuştu.
Doktorlar 'yumurtalıkların ölmüş' demişlerdi, çocuk sahibi oldu
18.01.2021 - 14:28 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da Gemma Isaacs (33) isimli kadın, 2018’de göğüs kanserine yakalandı ve iki göğsü ameliyatla alınırken ayrıca radyoterapi gördü.
Etiketler : Gemma Isaacs,İngiltere,
760832 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/760832.aspx
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