Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ramazan boyunca hayali kurulan, sucuk, pastırma, börek ve poğaça ile zenginleştirilmiş kahvaltılardan bayram sabahında uzak durulması gerektiğini söyleyen beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Tuna, “Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlamak en doğru tercihtir. Hafif bir kahvaltı gün içerisinde hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi rahatsızlıkları yaşamanın önüne geçer. Kahvaltıda yağlı salam, sosis, sucuk, börek, poğaça gibi basit karbonhidrat seçenekleri yerine proteinden zengin yumurta, peynir; lif yönünden zengin bol yeşillik, tam buğday ekmeği gibi metabolizma ve sindirim sistemini düzenleyici seçimler yapılmalıdır” dedi.

Ramazan süresince metabolizmanın yavaşladığını hatırlatan Tuna, “Oruç tutarken açlık süresinin uzun olması, yeme düzeninin değişmesi, öğün sayısının ve sıklığının azalması vücuda yeterli enerji alınamadığı sinyalini vererek enerji tasarrufu yapmak amacıyla metabolizma hızını yavaşlatır. Bu sebeple kişiler oruç sonrası daha hızlı kilo almaya müsait olur. Ramazan orucundan sonra kilo almamak için bayramdaki beslenmeye dikkat edilmesi ve bayramı her istediğimizi yeme süreci olarak değil de daha çok uyum süreci olarak değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu. Ramazan boyunca gece kalkıp sahur yemeği yemek, ramazandan sonra gece yeme alışkanlığı şeklinde sürdürülmemesi gerektiğini hatırlatan Tuna, “Bayramla birlikte ramazan öncesindeki uyku düzenine dönmek gece yemeleri alışkanlığının önüne geçecektir” hatırlatmasını yaptı.