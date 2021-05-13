Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir bayram mesajı paylaştı.

Paylaşımda, kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağını belirten Koca, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

SALGIN GÖLGESİNDE ÜÇÜNCÜ BAYRAM

Paylaştığı videoda salgın gölgesindeki 3. bayramı geçirdiğimizi belirten Bakan Koca, "Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz 3. bayram. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Vatandaşlara seslenen Koca, "Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır." diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Sözlerine kardeşlik, birlik ve beraberliği vurgulayarak devam eden Sağlık Bakanı, "Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESAJI

Sağlık çalışanlarının salgın dönemindeki özverisinden de bahseden Koca, "İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen Sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramını tebrik etmek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara seslenerek, "Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." diyerek sözlerini noktaladı.