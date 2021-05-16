Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü, bütün dünyaya yayılarak bir salgına dönüşen Covid-19 hastalığı nedeniyle 2021 senesinin “çok daha ölümcül” geçeceğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, salgının ikinci yılının daha ölümcül geçeceğini açıkladı. DSÖ’nün güncel verilerine göre dünya genelinde 3 milyon 339 binden fazla insan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

DSÖ'DEN HİNDİSTAN'A TIBBİ MALZEME YARDIMI

Ghebreyesus, Hindistan'ın birçok eyaletinde "tedirgin edici derecede yeni vaka, hastaneye yatma ve ölüm” kaydedildiğini aktardı. DSÖ olarak Hindistan'a oksijen tüpü, sahra hastaneleri için çadır, maske ve tıbbi araç gereç gönderdiklerini ifade eden Ghebreyesus, Hindistan'da yaşanan salgının ikinci dalgasının "ciddi derecede endişe verici” olduğunu kaydetti.

Verilere göre Hindistan'da bugüne kadar Covid-19'a yakalanan insan sayısı 24 milyonu aşarken, yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetti. Cuma günkü verilere göre, son 24 saat içinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 gündür 4 binden fazla olarak açıklanıyor.

Acil durumun sadece Hindistan için geçerli olmadığını da sözlerine ekleyen Ghebreyesus, aralarında Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Mısır'ın olduğu ülkelerin de yüksek vaka ve hastaneye yatma sayılarıyla mücadele ettiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü ayrıca kıta Amerikasında da vakaların yüksek olduğunu ve geçen hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da kaydedildiğini belirtti.

AŞILARI COVAX’E BAĞIŞLAYIN ÇAĞRISI

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ayrıca çocuklara aşı yapmayı planlayan ülkelere bir çağrıda bulunarak, çocuklara yapılacak aşıları COVAX programı kapsamında bağışlamalarını istedi. Ghebreyesus online olarak düzenlenen toplantıda, çocuk ve ergenleri neden aşılamak istediklerini anladıklarını ancak bunu yapmak yerine COVAX'a bağış yapmalarının daha iyi olacağını söyledi.

Fransa ve İsveç, öncelikli nüfusunu aşıladıktan sonra COVAX programına aşı bağışında bulunmuştu. DSÖ, diğer ülkelerin de Fransa ve İsveç’i bu konuda örnek almalarını talep ediyor. Son haftalarda ergenlerin de aşılanması konusunda izin çıkan ülkeler arasında ABD ve Kanada bulunuyor.

COVAX PROGRAMI NEDİR?

DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (Gavi) ortak girişimi olan COVAX programı, bütün ülkelerin adil bir şekilde Covid-19 aşısına erişimini garanti altına almayı hedefleyen bir programdır.

İhtiyacı bulunan ülkelere 60 milyon doz Covid-19 aşısı eriştiren COVAX programı, Hindistan’da yaşanan yeni dalga sebebiyle özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı ihtiyacını karşılamak konusunda zorluk yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu ana kadar dünya genelinde 1 milyar 26 milyon doz aşı yapıldı.