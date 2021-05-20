Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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TİME kriterleri adı verilen bu kılavuzda yaşlılarda kullanılması sakıncalı olan ve kullanılmasında fayda bulunan ilaçlara yer veriliyor. Tıp mensuplarının kullanımına yönelik bu kılavuz cep telefonlarına indirilebilen bir uygulama ile de destekleniyor. Yaşlıların mevcut çok sayıda hastalıkları sebebiyle genellikle çok sayıda ilaç kullandıklarını belirten Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülistan Bahat Öztürk “Yaşlılarda çok sayıda ilaç kullanmanın yanında ‘uygun olmayan’ ilaçların kullanımının önüne geçmek gerekir” dedi.