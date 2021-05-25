Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özellikle pandemi döneminde uzun süren telefon ve bilgisayar kullanımı sebebiyle boyun ağrıları ve boyun düzleşmesinin artış gösterdiğini söyleyen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu “Salgında günlük egzersizlerini yapmayan, hareketsiz bir hayat tarzını sürdürenlerde boyun düzleşmesi riski arttı. Boyun ağrıları şikâyetiyle gelen çok hastamız var. Başınızın gövdenize göre önde durduğunu ya da boyun kıvrımınızın kaybolduğunu düşünüyorsanız tedavi için vakit kaybetmeden bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine başvurun” uyarısında bulundu. Çok yumuşak bir yatak ve yastığın boyun düzleşmesine sebep olabileceğini belirten Doç. Dr. Tolu, “Yatak omurgayı düz bir hat üzerinde hizalayarak desteklemeli. Yastık ise hem yan hem de sırt üstü yatma halinde boynu düz bir hatta ve baş yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve boyun kıvrımını desteklemelidir bu sebeple aşırı yüksek ya da alçak yastık kullanmayın” dedi.