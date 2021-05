Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İsveç Karolinska Enstitüsü Kadın ve Çocuk Sağlığı Bölümünde yapılan bir çalışma, bebeklerin doğumdan hemen sonra anne cildine temas etmesinin, erken doğan bebeklerin hayatta kalma oranlarını artırdığını gösterdi. The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışma "Kanguru Anne Bakımı" adı verilen bu yaklaşımın çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ölüm oranını yüzde 25 oranında azalttığını ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü, cilt temasının, düşük kilolu bir bebek yeterince stabil hâle gelir gelmez başlamasını tavsiye ediyor.