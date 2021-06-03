Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yaklaşık 1 milyon öğrenci, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için heyecanla bekliyor. Bu süreçte beslenmenin önemine işaret eden uzmanlar, sınav öncesinde doğru gıdalar tüketmenin önemine dikkat çekiyor. Sınav sabahında mutlaka kahvaltı edilmesini ve alışık olunmayan gıdaların tüketilmemesini tavsiye eden uzmanlara göre, sınavda su tüketiminin yanı sıra taze sıkılmış meyve suyu hem sıvı ihtiyacını karşılıyor hem de konsantrasyonu artırıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü’den ailelere “LGS beslenmesi” tavsiyeleri...

SINAV SABAHI MUTLAKA KAHVALTI EDİN

Gece boyu açlıktan sonra vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için acil olarak enerjiye ihtiyaç duyar. Kahvaltı yapılmadığı takdirde; dikkat daha çabuk dağılır, baş ağrısı ve yorgunluk oluşur. Sınav kahvaltısında taze sıkılmış elma-havuç suyu ile beraber 1 haşlanmış yumurta, peynir, 2-3 adet ceviz birkaç dilim ekmek, pekmez tahin, zeytin, domates, yeşilbiber, salatalık, maydanoz mutlaka bulunmalıdır.

HAVUÇ EZBER YETENEĞİNİ ARTIRIYOR

Havuç, beyin metabolizmasını canlandırarak, hatırlama yeteneğini arttırıyor. Çalıştıklarını unutmamaları için havucu biraz zeytinyağı ilave ederek tüketmelerini tavsiye ederim. Ayrıca ananas, zencefil, kimyon, avokado ve baharatlar öğrenme konusunda çok etkilidir. Zencefil ve kimyonun diğer bir özelliği de beynin yeni fikirler üretmesini sağlar.

ŞEKERLİ YİYECEKLER GEVŞEMEYE YOL AÇIYOR

Halk arasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı artırdığına yönelik yanlış inanışlar var. Tam tersine, karbonhidrat yönünden zengin bu besinler, gevşemeye neden olur. Sınav öncesi ve sırasında bunların yerine, kuru üzüm, erik, incir ya da A ve C vitaminlerinin zengin olduğu bilinen taze meyve ve sebze gibi besinler tercih edilmeli.

ZİHİN STRESİNE AYÇEKİRDEĞİ

B grubu vitaminlerinin zihnimizi strese, yorgunluğa, paniğe karşı koruduğunu, hafızayı güçlendirdiğini biliyoruz. Kuru baklagiller, kırmızı et, ay çekirdeği, balık, yoğurt, süt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler, tavuk eti, yerfıstığı, muz, kavun, brokoli, ıspanak, domates, yumurta, kavun ve enginar B grubu vitaminlerinden zengindir.

HER GÜN BİR ELMA

Elma kabuğu hafızayı güçlendiren süper besindir. Elma kabuğunun içinde bulunan antioksidanlar Alzheimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün mutlaka bir adet elma kabuğuyla birlikte tüketilmelidir.

LGS için bütün hazırlıklar tamam Salgın sebebiyle öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Görevliler ise tedbir için cerrahi eldiven kullanacak.