Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken bilim adamları hastalığın etkilerini de araştırmaya devam ediyor. Akciğer, kalp gibi organlarının yanı sıra pankreası da hedef alan virüsün, pankreasa direkt ya da bağışıklık sistemine zarar vererek saldırdığı düşünülüyor. Koronavirüsü yakalanan kişide pankreas bezinin çalışması yavaşlarken bu durum bazı sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Ayrıca Covid-19’un, insülin üreten hücrelere zarar verdiği ve bunun sonucunda şeker hastalığına sebep olduğuna ilişkin bulgular artıyor. Hastanelerdeki gözlemler, Covid-19 hastalarında kan şekerinin yükseldiğini gösteriyor. Bu sebeple uzmanlar, Covid-19’u atlatan kişilerin kan şekeri ölçümlerinin kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Covid-19 geçireni bağışıklığı bir yıl koruyor İtalya’da yapılan bir çalışma Covid-19 geçirenlerde oluşan bağışıklığın en az bir yıl koruyucu olduğunu ortaya çıkardı. Ancak gerek hastalığı geçirenlerin gerekse aşılananların ek dozlara ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor.

RİSK 4 KAT ARTIYOR

Dünyada da bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hastalığı atlattıktan sonra kan şekeri problemi yaşayan ve yaşamayan kişilerden bilgiler alınarak veri tabanı oluşturuluyor. Şeker hastalığının kalıcı hâle gelip gelmediği üzerine de araştırmalar yürütülüyor. Bazı kişilerde hastalıktan sonra şeker seviyesi normale dönerken bazılarında ise kalıcı hâle geliyor. Devam eden diyabet problemlerinin ise daha çok genetik yatkınlığı bulunanlarda olduğu belirtiliyor. Öte yandan, diyabet hastalarının bu dönemde çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü şeker hastalığı COVID-19’dan ölme riskini 3-4 kat artırıyor. Diyabet hastaları diğer kişilere nazaran hastalığı daha ağır geçiriyor. Yoğun bakımda kalış süreleri ve ölüm oranları da artış gösteriyor. Uzmanlar, bu kişilere, tedavilerin hekim kontrolünde düzenlenmesi gerektiği ve tedavi prosedürlerinin ihmal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Diyabet diyeti kanser riskini düşürüyor Yeni yapılan araştırmalara göre kanser teşhisi sonrası Tip 2 diyabet hastalarında uygulanan diyet kısıtlamaları hem meme kanseri oluşumunu hem de meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltıyor.